Chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi xung đột Israel - Iran

(TBTCO) - Tình hình 1.200 công dân Việt Nam tại Israel, Iran và các nước lân cận cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra.

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ. Trả lời câu hỏi đề nghị cập nhật thông tin về công dân Việt Nam tại Israel, Iran và các nước lân cận cũng như công tác bảo hộ công dân đến thời điểm hiện tại, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, hiện nay có khoảng 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực này. Tình hình công dân Việt Nam tại các khu vực này cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin tại họp báo.

Bà Hằng cho biết, trước tình hình xung đột hiện nay, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận theo dõi sát diễn biến; giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

Đồng thời, làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có các công dân đi du lịch, quá cảnh, đoàn công tác bị hủy chuyến bay tiếp theo ở khu vực do không phận bị đóng; khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn và cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp; chủ động và triển khai công tác bảo hộ công dân; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp.

Thông tin đường dây nóng bảo hộ công dân tại các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông:

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran (kiêm nhiệm I-rắc, Si-ri): Số điện thoại: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber)

Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en: +972 55 502 5616; +972 50 878 3373. Email: [email protected]; [email protected]

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): Số điện thoại: +971 50 129 9789 (Whatsapp); +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: [email protected]

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út (kiêm nhiệm Ô-man, Ba-ranh, Ye-men): Số điện thoại: +966 59 573 1500; +966 54 069 5668; +966 56402 7319; +966 56 402 7310; +966 50 039 5148. Email: [email protected]

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta: +974 7708 8920. Email: [email protected]

Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: [email protected]

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Li-băng): +201040808993. Email: [email protected]

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: [email protected]