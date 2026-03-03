Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu dừng các tour du lịch đến khu vực xung đột

(TBTCO) - Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, yêu cầu chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho khách du lịch trước diễn biến xung đột tại một số khu vực trên thế giới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tình hình bất ổn, xung đột tại một số nơi, nhất là Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận, đang ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp lữ hành quốc tế thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tại các khu vực có xung đột; nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao. Dừng, không tổ chức tour đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo.

Chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho khách du lịch trước diễn biến xung đột tại một số khu vực trên thế giới. Ảnh minh họa

Trường hợp có đoàn khách đang ở khu vực bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phải giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để bảo đảm an toàn, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần. Báo cáo kịp thời về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong trường hợp cần thiết để phối hợp xử lý sự cố (nếu có).

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho du khách Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động./.