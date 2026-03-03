Khối ngoại quay đầu bán ròng trong phiên 3/3, áp lực dồn vào cổ phiếu Hòa Phát

(TBTCO) - Trong phiên giao dịch ngày 3/3, khối ngoại trở lại bán ròng 814 tỷ đồng, nhỉnh hơn giá trị mua ròng của phiên trước. Trong đó, chỉ riêng cổ phiếu Hoà Phát, giá trị bán ròng đã lên tới hơn 370 tỷ đồng.

Sau phiên 2/3 ghi nhận mức mua ròng mạnh nhất kể từ giữa tháng 2/2026, khối ngoại đã nhanh chóng đảo chiều trạng thái. Kết phiên 3/3, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 814 tỷ đồng trên toàn thị trường, nhỉnh hơn giá trị mua ròng của phiên trước đó. Xu hướng mua ròng không ổn định, dù đã có tín hiệu giải ngân trở lại trong phiên thị trường rung lắc mạnh đầu tuần.

Trước đó, khối ngoại bán ròng 7.842 tỷ đồng trong tháng 2, đánh dấu tháng bán ròng thứ hai liên tiếp. Tính chung năm 2025, khối này đã bán ròng kỷ lục 135.318 tỷ đồng và đến nay vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt kỳ vọng vào tháng 3, khi FTSE Russell dự kiến chính thức phê duyệt nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi sơ cấp, một trong những yếu tố có thể kích hoạt lại dòng vốn thụ động và chủ động từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Xét theo cơ cấu giao dịch ngày 3/3, áp lực bán của khối ngoại tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu Hoà Phát. HPG đứng đầu danh sách bán ròng với khối lượng bán ròng 13,15 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại mua vào 3,57 triệu cổ phiếu và bán ra 16,19 triệu cổ phiếu. Bình quân, cứ mỗi 4 cổ phiếu HPG được bán ra trên thị trường thì có 1 cổ phiếu đến từ khối ngoại, cho thấy mức độ chi phối đáng kể của dòng vốn ngoại trong nhịp điều chỉnh này.

Giá trị bán ròng riêng cổ phiếu HPG đạt 370,3 tỷ đồng. Đây đồng thời là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn thứ hai toàn thị trường trong phiên. Kết phiên, cổ phiếu Hòa Phát giảm 800 đồng (-2,81%) xuống 27.700 đồng, quay trở lại vùng giá giao dịch của phiên khai xuân sau nhịp tăng đáng chú ý trước đó.

Theo sau HPG, các mã bị bán ròng mạnh còn có VHM (-253 tỷ đồng), VNM (-145 tỷ đồng), POW (-141 tỷ đồng), BSR (-129 tỷ đồng), ACB, VIC, FPT, PLX và GVR. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và năng lượng như POW, BSR, PLX, GVR tăng trần trong phiên, nhưng vẫn bị các nhà đầu tư nước ngoài chốt lời.

Top cổ phiếu mua bán ròng mạnh nhất phiên 3/3.

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng tập trung vào VPB (155 tỷ đồng), SSI (145 tỷ đồng), DCM (138 tỷ đồng), PC1 (91 tỷ đồng), HCM (85 tỷ đồng), BID, KDH, TPB, GAS và HAH. Đáng chú ý, DCM và GAS đều tăng kịch biên độ và đồng thời nằm trong top 10 mua ròng, cho thấy sự lựa chọn có phân hóa trong cùng một nhóm ngành.

Trong phiên 3/3, diễn biến thị trường vẫn tiêu cực ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và rủi ro lạm phát. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index giảm 32,96 điểm (-1,79%) xuống 1.813,14 điểm, tiệm cận vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh mốc 1.800 điểm.

Theo ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), một số nhóm ngành có thể hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển dòng tiền. Nhóm dầu khí và năng lượng được đánh giá hưởng lợi trực tiếp nhất khi giá dầu duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, nhóm hóa chất liên quan dầu khí và nhóm cảng biển - logistics cũng có thể được hưởng lợi nếu nhu cầu vận tải năng lượng gia tăng hoặc tuyến vận chuyển thay đổi.

Nhiều cổ phiếu thuộc 3 nhóm này đã tăng kịch biên độ trong 2 phiên gần đây. Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn với nhà đầu tư ngoại không đồng đều. Trong khi DCM và GAS được mua ròng mạnh, thì POW, BSR, PLX hay GVR lại bị bán ròng dù giá tăng trần.

Diễn biến phiên 3/3 cho thấy, dòng vốn ngoại tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng chọn lọc, thay vì giải ngân diện rộng. Áp lực bán tập trung vào một số trụ lớn như HPG đang tạo thêm sức ép lên chỉ số trong bối cảnh thị trường kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng./.