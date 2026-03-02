Khối ngoại mua ròng trong phiên ngày 2/3

Trong phiên ngày 2/3, khối ngoại mua ròng hơn 778 tỷ đồng trên toàn thị trường, mức cao nhất kể từ ngày 11/2, bất chấp xu hướng bán tháo trước xung đột tại Trung Đông.

Khối ngoại giải ngân ròng mạnh nhất kể từ ngày 11/2

Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán ghi nhận cú rơi sâu ngay từ đầu phiên do tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông với cuộc tấn công bắt đầu từ sáng sớm thứ Bảy 28/2/2026 (giờ địa phương Iran). Tâm lý hoảng loạn xuất hiện ngay đầu phiên, áp lực bán diễn ra khá mạnh và trên diện rộng xuất hiện đã khiến VN-Index lao thẳng về sát mốc 1.800 điểm. Dù hồi phục đáng kể, thậm chí vượt mốc tham chiếu giữa phiên, sắc đỏ trở lại trong nửa cuối phiên chiều kéo VN-Index đóng cửa ở 1.846,1 điểm, giảm 34,23 điểm (-1,82%)

Tuy nhiên, điểm sáng của phiên là động thái của khối ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài đi ngược xu hướng khi đẩy mạnh giải ngân. Kết thúc phiên 2/3, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 778 tỷ đồng trên toàn thị trường. Đây cũng là mức cao nhất kể từ ngày 11/2.

Động thái này phần nào tạo điểm tựa tâm lý cho thị trường trong phiên biến động mạnh, khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Trước đó, trong tháng 2/2026, dòng vốn ngoại tiếp tục diễn biến kém tích cực từ khi bán ròng 7.842 tỷ đồng, qua đó có tháng bán ròng thứ hai liên tiếp. Tính chung cả năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục tới 135.318 tỷ đồng.

Dù vậy, theo chuyên gia từ Chứng khoán CSI, thị trường chứng khoán tháng 3 này được kỳ vọng có thể xuất hiện chuyển biến tích cực hơn khi FTSE Russell dự kiến chính thức phê duyệt việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi sơ cấp. Nếu kịch bản này thành hiện thực, dòng vốn thụ động và chủ động từ các quỹ đầu tư theo chỉ số có thể cải thiện đáng kể.

HPG dẫn đầu chiều mua, VCB bị bán mạnh

Trong phiên bán tháo đầu tuần, dòng tiền ngoại tập trung mua ròng mạnh vào nhóm vốn hóa lớn và chứng khoán. Đứng đầu danh sách mua ròng là HPG với giá trị 386,7 tỷ đồng. Theo sau là SSI (212,6 tỷ đồng), MWG (204,1 tỷ đồng), PNJ (122,3 tỷ đồng), KDH (117,8 tỷ đồng) và VPB (115,9 tỷ đồng). Các mã khác trong top mua ròng còn có MSN, DCM, VIX và VCI.

Đáng chú ý, DCM là đại diện duy nhất thuộc nhóm hưởng lợi trực tiếp từ biến động giá dầu góp mặt trong top 10 mua ròng. Cổ phiếu này tăng kịch biên độ trong phiên.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất phiên 2/3 - Nguồn: Dstock

Trong khi đó, dù POW tăng trần trong phiên, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 185 tỷ đồng cổ phiếu này. POW nằm trong nhóm các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, chỉ đứng sau VCB (-193,3 tỷ đồng). Các mã khác chịu áp lực bán ròng đáng kể gồm CTG (108,7 tỷ đồng), VNM (87,3 tỷ đồng), STB (82,9 tỷ đồng) và NLG (75,3 tỷ đồng). Nhóm bị bán ròng còn có HAH, DXG, VHM và MBB.