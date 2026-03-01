Ngày 1/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh phiên cuối tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (1/3) tăng gần 3% do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 72,87 USD/thùng, tăng 2,87%; giá dầu WTI ở mốc 67,02 USD/thùng, tăng 2,78%.

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 1/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 72,87 USD/thùng, tăng 2,87% (tương đương tăng 2,03 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 67,02 USD/thùng, tăng 2,78% (tương đương tăng 1,81 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay tăng mạnh gần 3% trong phiên cuối tuần, khi giới giao dịch đẩy mạnh vị thế phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào bế tắc.

Để hạn chế ảnh hưởng nếu xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ tăng xuất khẩu loại dầu chủ lực Murban trong tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin cũng cho biết Saudi Arabia có kế hoạch nâng sản lượng dầu trong thời gian tới.

Ngoài ra, Saudi Arabia có thể tăng giá bán dầu thô giao tháng 4 sang thị trường châu Á lần đầu tiên sau 5 tháng. Nguyên nhân là nhu cầu từ Ấn Độ tăng mạnh nhằm thay thế nguồn cung từ Nga và mức tăng giá có thể vào khoảng 1 USD mỗi thùng.

Dự kiến, tại cuộc họp vào ngày 1/3, OPEC+ có thể sẽ cân nhắc tăng sản lượng thêm 137.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng 4. Trước đó, nhóm này đã tạm hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026./.