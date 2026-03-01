Ngày 1/3: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm

Giá heo hơi hôm nay (1/3) tiếp tục xu hướng điều chỉnh, đặc biệt tại khu vực miền Bắc khi mức 69.000 đồng/kg xuất hiện ngày càng phổ biến. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam nhìn chung ổn định hơn, dao động trong vùng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm không phanh, chạm mốc 69.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác ở nhiều địa phương, với biên độ phổ biến 1.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cùng giảm về 69.000 đồng/kg là mức thấp nhất khu vực hiện nay.

Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 70.000 đồng/kg. Hiện toàn khu vực miền Bắc giao dịch trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh 72.000 - 73.000 đồng/kg ghi nhận trước Tết.

Việc giá giảm nhanh ở nhiều tỉnh cho thấy áp lực nguồn cung đang lớn hơn so với sức mua thực tế tại các lò mổ và chợ đầu mối.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay nhìn chung đi ngang, chỉ riêng Khánh Hoà giảm 1.000 đồng/kg xuống 70.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 69.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ mốc 71.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk ổn định ở mức 70.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg, ít biến động hơn so với miền Bắc.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không biến động. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ mức cao nhất khu vực 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp giao dịch ở 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long duy trì 70.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ tiếp tục neo ở mức thấp nhất 69.000 đồng/kg.

Việc miền Nam giữ giá ổn định cho thấy cung - cầu tại khu vực này đang ở trạng thái cân bằng tương đối, chưa xuất hiện áp lực giảm sâu./.