Tại TP. Huế, trong ngày 3/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Huế khóa IX đồng loạt tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định.

Những cam kết

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 4 TP. Huế tiếp xúc cử tri tại xã Vinh Lộc để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử. Đơn vị bầu cử số 4, TP. Huế có 4 ứng cử viên ĐBQH, gồm các đồng chí: Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế; Lê Thị Nguyên Chinh - giáo viên Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng; Trần Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vinh Lộc.

Phát biểu về chương trình hành động của mình, ông Lê Hoài Trung cho biết: Là người con của Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), ông rất vinh dự, vui mừng và đặc biệt xúc động khi tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XVI tại quê nhà. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ cùng các ĐBQH khóa XVI phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của mình để đóng góp vào nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác lập pháp, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành những cơ chế, chính sách và pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP. Huế.

Cũng trong sáng 3/3, tại phường An Cựu, các ứng viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của ĐBQH, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu mình và của nhân dân cả nước; làm tròn trách nhiệm của ĐBQH trong các hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội; theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chủ động nghiên cứu, đóng góp có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.

Cử tri tại Huế phát biểu, gửi gắm những nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

"Với trách nhiệm là đại biểu được bầu tại TP. Huế và người đứng đầu Thành ủy, tôi sẽ cùng Đoàn ĐBQH thành phố chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để tạo dư địa phát triển mới cho thành phố. Kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng giao thông kết nối vùng; thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng Huế trở thành thành phố văn hóa - di sản tầm vóc quốc tế, đô thị xanh - thông minh - giàu bản sắc" - ông Nguyễn Đình Trung nói.

Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế biển, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; đảm bảo mỗi người dân đều có điều kiện sống tốt nhất; chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nâng cao chất lượng y tế nhất là y tế cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

“Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn ĐBQH phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) nhằm tạo đột phá và động lực mới để TP. Huế tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới” - Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết.

Kỳ vọng từ cử tri

Cử tri kỳ vọng, các ĐBQH sau khi trúng cử tăng cường tiếp xúc cử tri, phản ánh những kiến nghị từ cơ sở gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Tăng cường hơn nữa vai trò của Đoàn ĐBQH, cụ thể hóa đường lối của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và TP. Huế.

Cử tri xã Vinh Lộc mong muốn, sau khi trúng cử, các ĐBQH quan tâm đề xuất để có cơ chế đặc thù, chính sách thúc đẩy TP. Huế bứt phá, phát triển nhanh, mạnh; quan tâm đề xuất Trung ương, các cấp, ngành giải quyết vấn đề xâm thực bờ biển; nạo vét cửa biển Tư Hiền; quan tâm phát triển du lịch vùng đầm phá…

Trong khi đó, cử tri phường An Cựu mong các ứng cử viên giữ đúng lời hứa để thực hiện vì người dân. Các ý kiến tập trung xoay quanh vấn đề về nạo vét kênh mương, chống ngập lụt; đảm bảo trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tình trạng lấn chiếm đất công chậm được xử lý; các dự án chậm tiến độ; giảm nghèo nhanh; dự án làng Đại học Huế kéo dài, gây khó khăn cho cuộc sống người dân; chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường…

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần của các cử tri; đồng thời, giải đáp khái quát và làm rõ thêm từng vấn đề cử tri quan tâm. Quan điểm chung là luôn luôn lắng nghe ý kiến của tri để tập trung tháo gỡ từng vấn đề qua các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định trong thời gian tới.