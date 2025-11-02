Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X kịp thời xuất cấp vật tư dự trữ quốc gia (lần 2) cho Huế

(TBTCO) - Bộ Tài chính giao (Quyết định số 3684 QĐ-BTC ngày 31/10/2025) Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (lần 2) 3.000 phao tròn cứu sinh, 100 bè nhẹ cứu sinh cho Ủy ban Nhân dân thành phố Huế để phục công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Triển khai quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 680/QĐ-CDT, ngày 31/10/2025 giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân thành phố Huế (lần 2) 3.000 chiếc phao tròn cứu sinh và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh, với thời gian hoàn thành đến hết ngày 4/11/2025.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X hoàn thành xuất cấp từ Điểm kho ĐK4.KV10 (điểm kho Hòa Khương) 3.000 chiếc phao tròn cứu sinh và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh (lần 2) cho Huế. Ảnh: Nhật Quang

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Huế trong việc giao, nhận hàng dự trữ quốc gia để đơn vị có quyết định tiếp nhận số lượng hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng được hỗ trợ, sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X phải kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để được xem xét, hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết.

Toàn bộ số vật tư dự trữ quốc gia đã được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiếp nhận, phân bổ cho các địa điểm thực hiện công tác hỗ trợ dân sinh, khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nhật Quang

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, với tinh thần chủ động, khẩn trương, trong ngày 1/11/2025, đơn vị hoàn thành xuất cấp, bàn giao toàn bộ số vật tư dự trữ quốc gia (3.000 chiếc phao tròn cứu sinh và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh) tại Trường Quân sự (cũ) của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.