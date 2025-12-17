(TBTCO) - Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 3.881,165 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo ông Đinh Gia Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII cho biết, triển khai các Quyết định số 4070/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 782/QĐ-CDT ngày 8/12/2025 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (đợt 2), Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để thực hiện xuất cấp, giao nhận.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII hoàn thành xuất cấp (đợt 2) gần 3.900 tấn gạo hỗ trợ người dân Khánh Hòa. Ảnh: Hồng Nga

Song song với đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã ban hành Quyết định số 383/DTKVXIII ngày 9/12/2025 giao nhiệm vụ cho trưởng 2 Điểm kho (Điểm kho ĐK1.KV13 - Kho Ninh Đa và Điểm kho ĐK4.KV13 - Kho Phan Rang) thực hiện xuất kho và giao cho các xã, phường được phân bổ tiếp nhận.

Cũng theo ông Đinh Gia Tuấn, quá trình tổ chức xuất cấp và giao nhận gạo cứu trợ gặp không ít khó khăn, như: Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng sau mưa lũ; địa bàn tiếp nhận trải rộng, số lượng điểm giao nhận lớn; Bên cạnh đó, một số địa phương chưa kịp thời bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tiếp nhận, gây áp lực cho công tác điều phối, giao nhận theo kế hoạch của tỉnh...

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa và tinh thần đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII, trong 6 ngày (từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2025) đơn vị đã hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 3.881,165 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 46 xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa, bảo đảm đúng chủng loại, đủ số lượng, kịp thời và an toàn theo đúng quy định.

* Trước đó, trong 3 ngày (từ 25 đến 27/11/2025), Chi cục Dữ trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin Khánh Hòa, lực lượng bộ đội, dân quân, cán bộ tại các địa phương vận chuyển, giao nhận 2.000 tấn gạo Dự trữ Quốc gia đến 44 xã, phường trong tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại do mưa lũ (hoàn thành trước hạn theo kế hoạch đề ra của UBND tỉnh 4 ngày).