Bộ Tài chính tăng cường quản lý tài chính công với tầm nhìn trung hạn

(TBTCO) - Ngày 17/12/2025, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Liên minh Châu Âu và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức tổ chức phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo “Dự án Hợp phần 1 - Tăng cường quản lý tài chính công với tầm nhìn trung hạn” thuộc Chương trình tăng cường quản trị kinh tế tại Việt Nam. Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì và điều hành phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương bày tỏ cảm ơn Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ kỹ thuật thiết thực cho Bộ Tài chính trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, sự hợp tác này đã và đang góp phần quan trọng vào việc tăng cường năng lực quản lý ngân sách nhà nước, quản lý nợ công và quản lý thuế, hỗ trợ tiến trình cải cách quản lý tài chính công theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững. Đây là những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa lâu dài đối với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì và điều hành phiên họp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, phiên họp là dịp để các bên cùng nhìn lại tình hình triển khai dự án trong năm 2025 và trao đổi về kế hoạch thực hiện năm 2026.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận xét, năm 2025 là năm triển khai dự án trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy và tiến độ triển khai. Trong điều kiện đó, Ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án, các đơn vị thụ hưởng, GIZ và các bên liên quan trong việc: Kiện toàn tổ chức triển khai dự án sau sáp nhập; Xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2025; Triển khai các hoạt động theo kế hoạch, bảo đảm sự phối hợp giữa các bên.

Theo báo cáo, trong năm 2025, Dự án đã triển khai 32 hoạt động với 125 tiểu hoạt động thuộc 03 mục tiêu cụ thể. Một số tiểu hoạt động đã được triển khai hoặc đang triển khai, một số được điều chỉnh, chuyển sang năm 2026 để phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Thứ trưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng tiến độ của một số hợp phần chưa đạt như kỳ vọng.

Đối với Kế hoạch thực hiện dự án năm 2026, tôi ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ban Quản lý dự án và GIZ trong việc chủ động trao đổi, thảo luận và xây dựng dự thảo kế hoạch.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng Ban hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam Kristina Bunde đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án, đặc biệt là những tiến triển trong lĩnh vực thuế, ngân sách nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý.

Trưởng Ban hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam Kristina Bunde phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bà Kristina Bunde khẳng định, những kết quả đạt được trong triển khai dự án đã góp phần thực hiện được một số cải cách lớn hướng tới đạt được các mục tiêu rất cao của Chính phủ Việt Nam.

Tại phiên họp, ông Marco Salm đã trình bày về tiến độ triển khai Dự án thời gian qua và dự thảo Kế hoạch thực hiện năm 2026 của Dự án Hợp phần 1; các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung trọng tâm: Đánh giá khách quan kết quả và những tồn tại trong triển khai dự án năm 2025, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Về thảo luận và thông qua Kế hoạch thực hiện dự án năm 2026, các đại biểu tập trung trao đổi vào một số định hướng sau: Thứ nhất, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với bối cảnh mới của Bộ Tài chính sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; kế hoạch cần bám sát năng lực thực hiện thực tế của các đơn vị thụ hưởng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đức Minh

Thứ hai, tập trung vào chất lượng và kết quả đầu ra, ưu tiên các hoạt động có tác động trực tiếp đến cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản lý ngân sách, nợ công và thuế, hạn chế dàn trải.

Thứ ba, tăng cường trách nhiệm và vai trò chủ động của các đơn vị thụ hưởng, đồng thời tiếp tục phát huy sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả, linh hoạt từ EU, Chính phủ Đức và GIZ.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác phối hợp, theo dõi và giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của các hoạt động trong năm 2026 (trong đó, Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị thụ hưởng và vai trò hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác; Làm rõ các nội dung còn ý kiến khác nhau để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện và thống nhất kế hoạch).