Đổi mới hệ thống kế toán - tài chính để thích ứng với nền kinh tế bền vững

(TBTCO) - Sự giao thoa giữa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực kế toán - tài chính, đòi hỏi doanh nghiệp tiệm cận chuẩn mực toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp cần chủ động cập nhật để nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày 16/12 tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo quốc tế ULISF 2025 với chủ đề “Kế toán, lãnh đạo và đổi mới vì tương lai phát triển bền vững”. Sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn học thuật chất lượng cao, quy tụ các học giả, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực kế toán - tài chính và các nhà hoạch định chính sách nhằm trao đổi, cập nhật những xu hướng mới đang định hình ngành kế toán, tài chính trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận vai trò ngày càng quan trọng của kế toán, tài chính, lãnh đạo đổi mới và tri thức công nghệ trong việc kiến tạo mô hình tổ chức hiện đại. Đây được xem là những trụ cột giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng trước các thách thức toàn cầu, đồng thời tạo lập giá trị bền vững trong dài hạn.

Nội dung các tham luận xoay quanh nhiều chủ đề trọng yếu như xu hướng toàn cầu và đổi mới trong kế toán, kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp; phát triển bền vững trong báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đi sâu vào các vấn đề mới nổi như kế toán số, phân tích dữ liệu phục vụ tài chính bền vững, cũng như các mô hình lãnh đạo phù hợp với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của AI, blockchain, báo cáo tích hợp ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và các giải pháp đổi mới sáng tạo trong việc tái cấu trúc hệ thống kế toán - tài chính. Những công cụ này được nhìn nhận là chìa khóa giúp các tổ chức đồng thời đáp ứng yêu cầu số hóa và các chuẩn mực phát triển bền vững ngày càng khắt khe. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động nhận diện xu thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất định.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, thế giới hiện nay đang được định hình bởi “chuyển đổi kép”, bao gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo ông, sức mạnh của công nghệ số và AI đã trở thành yêu cầu tất yếu, không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng nhấn mạnh, sự giao thoa giữa công nghệ số và phát triển bền vững không chỉ tạo ra áp lực buộc doanh nghiệp phải thay đổi, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kế toán, tài chính giúp doanh nghiệp tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu, nâng cao tính minh bạch và gia tăng khả năng thu hút dòng vốn đầu tư.

Điều kiện tất yếu để doanh nghiệp hội nhập là tuân thủ yêu cầu về môi trường

Từ góc nhìn rộng hơn, các chuyên gia tại hội thảo khẳng định chuyển đổi kép đã trở thành giải pháp mang tính sống còn đối với mỗi doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Đây đồng thời là cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh mô hình tăng trưởng dựa trên các yếu tố truyền thống dần bộc lộ hạn chế, Việt Nam cần dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Toàn cảnh hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, GS. TS Baldric Siregar - Giám đốc Khoa Sau đại học, Trường Kinh doanh Stie Ykpn (Indonesia) cho rằng, các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) chỉ thực sự phát huy giá trị khi được lồng ghép một cách thực chất vào chiến lược phát triển, cơ chế vận hành và hệ thống giám sát của khu vực công, thay vì dừng lại ở những tuyên bố hay báo cáo mang tính hình thức.

Hội thảo quốc tế ULISF 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác và trao đổi học thuật giữa các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kế toán, tài chính và công nghệ số. Sự kiện tập trung vào việc đề xuất các giải pháp chiến lược và chuyển đổi mô hình kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) phối hợp tổ chức cùng Trường Kinh doanh Stie Ykpn (Yogyakarta, Indonesia), Hiệp hội Các nhà điều hành kinh doanh Vương quốc Anh (ABE) và Đại học Quốc gia Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Theo GS. TS Baldric Siregar, việc triển khai hiệu quả SDGs phụ thuộc vào nhiều nhóm yếu tố, bao gồm chất lượng thể chế và mức độ minh bạch của các cơ quan công quyền; năng lực lãnh đạo và cam kết chính trị đối với phát triển bền vững; cơ chế phân bổ ngân sách và mức độ tích hợp SDGs trong quy trình lập kế hoạch; cũng như khả năng phối hợp liên ngành, liên cấp giữa các đơn vị trong khu vực công.

Trong khi đó, PGS. TS Robin Chen - Đại học Quốc gia Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển bền vững và lợi ích dài hạn của doanh nghiệp. Ông cho rằng, trong bối cảnh minh bạch thông tin ngày càng cao và giám sát xã hội ngày càng mạnh mẽ, các sai phạm của doanh nghiệp như vi phạm môi trường, gian lận hay quản trị yếu kém không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của đối tác và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp vướng sai phạm môi trường thường phải gánh chịu chi phí danh tiếng lớn hơn so với nhiều loại sai phạm khác, do sự nhạy cảm ngày càng cao của xã hội đối với biến đổi khí hậu và trách nhiệm sinh thái. Vì vậy, tuân thủ các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững được xem là điều kiện tất yếu để doanh nghiệp hội nhập sâu hơn và duy trì tăng trưởng dài hạn./.