(TBTCO) - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) tổ chức Phiên đấu giá tiêu thụ sản phẩm Kẽm thỏi sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên. TMC kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có nhu cầu mua kẽm thỏi để sản xuất, kinh doanh tham gia đấu giá.

Thông tin chi tiết về hàng hóa, số lượng, phương thức bán, thời gian, địa điểm giao hàng được quy định trong bộ hồ sơ chào bán đấu giá.

Thời gian, địa điểm phát Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08h00’ngày 22/12/2025 đến 15h30’ngày 25/12/2025 (trong giờ làm việc hành chính), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Thời gian mở phiên đấu giá: Vào hồi 14h30’ngày 26/12/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, Phường Tích Lương, Tỉnh Thái Nguyên).

Thông tin Phiên đấu giá hàng hóa được thông báo trên Báo Tài chính - Đầu tư; website Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại trụ sở của TMC.

Khi đến nhận hồ sơ và tham dự phiên đấu giá đề nghị quý khách hàng xuất trình giấy giới thiệu hợp lệ.