Các khu vực bỏ phiếu sớm đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến thời điểm này, một số khu vực đã hoàn thành tốt đẹp cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở mức cao.

Hai đảo tiền tiêu Hòn Khoai, Hòn Chuối hoàn thành bầu cử sớm với tỷ lệ 100%

Cách đất liền 18 km, đảo Hòn Khoai là khu vực bỏ phiếu đặc biệt của tỉnh Cà Mau, được tổ chức bầu cử sớm hơn so với ngày bầu cử trên toàn quốc nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như thi công các công trình trọng điểm quốc gia trên đảo.

Cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân đảo Hòn Khoai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh: Báo Cà Mau

Sáng ngày 13/3, 296 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động thuộc các đơn vị: Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Ra-đa 595, Trạm Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm cụm đảo và công nhân các đơn vị đang thi công công trình trên đảo đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Cùng ngày, Tổ bầu cử số 3 xã Sông Đốc (đặt tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối) cũng hoàn thành công tác bầu cử sớm. Cuộc bỏ phiếu diễn ra với sự tham gia của toàn bộ 159 cử tri trên đảo Hòn Chuối.

218 khu vực được chấp thuận tổ chức bỏ phiếu sớm Theo đề nghị của 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép bầu cử sớm tại 218 khu vực, chủ yếu tại hải đảo, trên biển và địa bàn có điều kiện đi lại đặc thù, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân không thể tham gia vào ngày bầu cử chung.

Việc hoàn thành bầu cử sớm tại cụm đảo tiền tiêu Hòn Khoai và Hòn Chuối không chỉ khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí đoàn kết và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của mỗi công dân Việt Nam.

Các khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, đến 15 giờ ngày 13/3, công tác tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ cử tri đi bầu tại 55 khu vực bầu cử sớm đạt trung bình 94%. Trong đó, có 46 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bầu cử. Đây là kết quả thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri tại các địa bàn đặc thù.

100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân hoàn thành thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Ngày 12/3, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bỏ phiếu khai mạc lúc 6h45' và bắt đầu tiến hành bỏ phiếu từ 7h cùng ngày. 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tại Sở Chỉ huy Lữ đoàn, đơn vị còn tổ chức tổ bầu cử lưu động mang theo thùng phiếu phụ được niêm phong đúng quy định, đưa ra khu vực biển Bắc đảo Phú Quốc để cán bộ, chiến sĩ các tàu đang làm nhiệm vụ chốt trực trên biển thực hiện quyền bầu cử.