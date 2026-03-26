Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Tanzania, Namibia phòng chống tội phạm thủy sản

Cục Hải quan cho biết, trong hai ngày 24 - 25/3/2026, cục đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cơ quan hải quan, thủy sản Tanzania và Namibia nhằm trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Cục Hải quan tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cơ quan hải quan, thủy sản Tanzania và Namibia. Ảnh: CTVAH

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án FISHNET-II (2023-2026) do Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc triển khai, với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Na Uy, hướng tới nâng cao năng lực thực thi và thúc đẩy kết nối thông tin giữa các quốc gia.

Tại buổi làm việc ngày 24/3, các bên tập trung trao đổi mô hình tổ chức lực lượng chuyên trách kiểm soát tội phạm thủy sản, khung pháp lý, cơ chế chính sách, cũng như cập nhật xu hướng, phương thức, thủ đoạn vi phạm. Đáng chú ý, nội dung thảo luận nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin liên quốc gia nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đường dây vận chuyển, mua bán thủy sản khai thác trái phép và các loài thuộc CITES.

Các ý kiến cũng cho rằng, việc phối hợp hiệu quả giữa nước xuất xứ và nước nhập khẩu có ý nghĩa then chốt trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản, góp phần hạn chế nguy cơ bị Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp cảnh báo thương mại như “thẻ vàng”, “thẻ đỏ”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU, việc mở rộng hợp tác với các đối tác châu Phi được đánh giá là bước đi thiết thực, giúp tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch hóa nguồn gốc và thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững.

Tiếp nối chương trình, ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ trì làm việc ở cấp thực thi. Tại đây, hai bên đi sâu trao đổi kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát hải quan, xử lý các vụ việc cụ thể liên quan đến xuất nhập khẩu thủy sản và các loài thuộc CITES.

Đoàn công tác cũng khảo sát thực tế tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng, một trong những cảng container trọng điểm khu vực phía Bắc. Tại đây, các đại biểu đánh giá cao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quy trình nghiệp vụ của lực lượng hải quan Việt Nam, đồng thời trao đổi sâu về thực tiễn kiểm soát tại cửa khẩu cảng.