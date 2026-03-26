Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Tanzania, Namibia phòng chống tội phạm thủy sản

Song Linh
11:17 | 26/03/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ dự án FISHNET-II, Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Tanzania và Namibia nhằm kiểm soát vận chuyển, mua bán thủy sản khai thác trái phép và các loài thuộc CITES, góp phần ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ nguồn lợi và hỗ trợ mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu.
Cục Hải quan cho biết, trong hai ngày 24 - 25/3/2026, cục đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cơ quan hải quan, thủy sản Tanzania và Namibia nhằm trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Cục Hải quan tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cơ quan hải quan, thủy sản Tanzania và Namibia. Ảnh: CTVAH

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án FISHNET-II (2023-2026) do Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc triển khai, với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Na Uy, hướng tới nâng cao năng lực thực thi và thúc đẩy kết nối thông tin giữa các quốc gia.

Tại buổi làm việc ngày 24/3, các bên tập trung trao đổi mô hình tổ chức lực lượng chuyên trách kiểm soát tội phạm thủy sản, khung pháp lý, cơ chế chính sách, cũng như cập nhật xu hướng, phương thức, thủ đoạn vi phạm. Đáng chú ý, nội dung thảo luận nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin liên quốc gia nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đường dây vận chuyển, mua bán thủy sản khai thác trái phép và các loài thuộc CITES.

Các ý kiến cũng cho rằng, việc phối hợp hiệu quả giữa nước xuất xứ và nước nhập khẩu có ý nghĩa then chốt trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản, góp phần hạn chế nguy cơ bị Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp cảnh báo thương mại như “thẻ vàng”, “thẻ đỏ”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU, việc mở rộng hợp tác với các đối tác châu Phi được đánh giá là bước đi thiết thực, giúp tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch hóa nguồn gốc và thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững.

Tiếp nối chương trình, ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ trì làm việc ở cấp thực thi. Tại đây, hai bên đi sâu trao đổi kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát hải quan, xử lý các vụ việc cụ thể liên quan đến xuất nhập khẩu thủy sản và các loài thuộc CITES.

Đoàn công tác cũng khảo sát thực tế tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng, một trong những cảng container trọng điểm khu vực phía Bắc. Tại đây, các đại biểu đánh giá cao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quy trình nghiệp vụ của lực lượng hải quan Việt Nam, đồng thời trao đổi sâu về thực tiễn kiểm soát tại cửa khẩu cảng.

Cục Hải quan cho hay, hoạt động hợp tác với cơ quan hải quan, thủy sản Tanzania và Namibia không chỉ tăng cường kết nối giữa các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển và đảm bảo an toàn thương mại quốc tế./.
Từ khóa:
hải quan việt nam Hợp tác Tanzania thủy sản phòng chống tội phạm

Gian hàng thủy hải sản hút khách tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan phối hợp Công an phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay Cát Bi, với thủ đoạn cất giấu tinh vi trên người và trong giày. Vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
(TBTCO) - Để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện quy định mới về thuế, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế.
(TBTCO) - Chiều 25/3, Thuế TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
(TBTCO) - Qua công tác tuyên truyên, hỗ trợ của cơ quan thuế, hộ kinh doanh biết được về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu… Hộ kinh doanh đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
(TBTCO) - Chuyên gia đồng tình, hộ kinh doanh phấn khởi với đề xuất của Bộ Tài chính về nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ lẻ.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
