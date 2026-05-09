Ngân hàng - Bảo hiểm

9 năm liên tiếp Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững: Prudential Việt Nam kiên định với giá trị dài hạn

19:19 | 09/05/2026
(TBTCO) - Gần 27 năm hiện diện tại Việt Nam, Prudential không chỉ là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hàng đầu, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ trên hành trình xây dựng cuộc sống yên tâm và bền vững của hàng triệu gia đình Việt.
Chỉ riêng trong giai đoạn 2024 - 2025, Prudential Việt Nam đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ hơn 99.000 người trên khắp cả nước. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô đóng góp, mà còn cho thấy cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”.

Đồng hành cùng cộng đồng trong thời điểm khó khăn nhất

Việt Nam là một đất nước nằm trong nhóm dễ chịu ảnh hưởng của rủi ro khí hậu, [VN1] chính vì vậy Prudential luôn mong muốn được đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm bị ảnh hưởng bởi rủi ro này. Năm 2025, Prudential đã huy động gần 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động cứu trợ tại 17 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần giúp hàng nghìn hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Một trong những dấu ấn nổi bật là dự án phục hồi hạ tầng cộng đồng tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai. Với tổng kinh phí 84.000 USD (tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng). Dự án đã cải tạo thư viện, sân chơi, hệ thống chiếu sáng và công trình vệ sinh trường học, mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 1.800 người dân địa phương.

Các tình nguyện viên Prudential chung tay cải tạo cơ sở hạ tầng trường học tại Lào Cai.

Đây là một phần trong chương trình PRU Tình nguyện (PRU-Volunteering) do Quỹ Prudence triển khai từ năm 2009, nhằm kết nối nhân viên Prudential toàn cầu cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Hơn hai thập kỷ bền bỉ đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Trong hành trình phát triển cộng đồng của Prudential Việt Nam, đầu tư cho thế hệ trẻ luôn là cam kết xuyên suốt và lâu dài.

Suốt hơn 20 năm hợp tác cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Prudential Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho trẻ em trên cả nước.

Đầu năm 2026, tại chương trình “Mùa Xuân Cho Em”, Prudential Việt Nam tiếp tục công bố khoản hỗ trợ 3,5 tỷ đồng dành cho các hoạt động của Quỹ trong năm 2026. Trước đó, cuối năm 2025, doanh nghiệp cũng đã trao tặng 2.600 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi và gấu bông cho các bệnh nhi tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Prudential cam kết hỗ trợ các mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tài trợ, Prudential Việt Nam còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua sự tham gia trực tiếp của đội ngũ nhân viên và tư vấn viên trên toàn quốc. Tiêu biểu là chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng 2026 do Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phát động, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện.

Cha-Ching: Gieo mầm tư duy tài chính cho thế hệ tương lai

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trực tiếp, Prudential Việt Nam kiên trì theo đuổi một mục tiêu dài hạn hơn: trang bị kiến thức và tư duy tài chính cho trẻ em ngay từ sớm.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2019, chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching đến nay đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh và 5.300 giáo viên tại gần 490 trường học thuộc 9 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua mô hình học tập tương tác với bốn trụ cột “Kiếm tiền - Tiết kiệm - Tiêu tiền - Quyên góp”, Cha-Ching không chỉ giúp trẻ hiểu về giá trị đồng tiền mà còn góp phần hình thành tư duy tự chủ, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia với cộng đồng.

Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tương tác của chương trình Cha-Ching.

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, An Giang, Gia Lai (Bình Định cũ), Thái Nguyên, Gia Lai (Lâm Đồng cũ), Đồng Nai, Thanh Hóa và Bắc Ninh, sau khi triển khai tại Tây Ninh, Đồng Tháp và Huế.

Kiên định với phát triển bền vững

Theo đuổi định hướng phát triển bền vững, Prudential Việt Nam tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm gồm: thúc đẩy toàn diện về giáo dục tài chính, sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những nỗ lực bền bỉ của Prudential Việt Nam đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín, nổi bật là danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI100) trong 9 năm liên tiếp và giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025”. Không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp xã hội, các giải thưởng này còn minh chứng cho định hướng phát triển bền vững mà Prudential kiên định theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Prudential Việt Nam đạt danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI100) trong 9 năm liên tiếp.

Trong thời gian tới, Prudential Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng có chiều sâu và tạo ra giá trị lâu dài cho người dân Việt Nam - đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước./.

Hồng Chi
Từ khóa:
doanh nghiệp bảo hiểm phát triển bền vững prudential việt nam

(TBTCO) - Ghi nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm lên tới 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, duy trì biên khả năng thanh toán trên 200% và đứng đầu thị trường về chỉ số rNPS – Prudential Việt Nam đang cho thấy niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ không đến từ quảng cáo, mà được xây dựng bằng năng lực thực hiện cam kết dài hạn với khách hàng.
(TBTCO) - Sáng ngày 9/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do giảm sâu gần 300 đồng sau một tuần. Chỉ số DXY chốt tuần tại 97,86 điểm, giảm 0,19%, khi căng thẳng Trung Đông có tín hiệu hạ nhiệt, dù vẫn nhiều bất định để đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
(TBTCO) - Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, tỷ giá USD/VND tháng 4/2026 tương đối ổn định, tuy nhiên, áp lực vẫn hiện hữu khi giá dầu neo cao do căng thẳng Trung Đông tiếp tục thúc đẩy đà tăng đồng USD, Fed dự báo trì hoãn giảm lãi suất hết năm 2027 và thặng dư thương mại trong nước thu hẹp. Tỷ giá USD quý II/2026 dự báo dao động quanh 26.350 - 26.700 VND/USD.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 9/5 đi ngang quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục dao động ở vùng cao trước các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng lãi suất của Fed.
(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 4 - 8/5 cho thấy, tỷ giá trung tâm chỉ giảm nhẹ 1 đồng, trong khi USD tự do lao dốc tới 290 đồng, mất mốc 26.500 VND/USD. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt nhờ DXY suy yếu, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 5.831 tỷ đồng qua kênh OMO, sau khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 7% đầu tuần.
(TBTCO) - Khối lợi nhuận tích lũy chưa phân phối cao vượt trội cùng cơ chế mới và yêu cầu nâng chuẩn hệ số an toàn vốn (CAR) đang tạo lực đẩy mạnh cho nhóm ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới.
(TBTCO) - Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.
