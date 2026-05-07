Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, nhờ đầu tư tài chính "bội thu"

Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam công bố, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.937 tỷ đồng, tăng mạnh 47,8% và cao nhất nhiều năm.

Khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tăng thêm 277,2 tỷ đồng do nhiều khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thêm 791,6 tỷ đồng từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế. Sau các điều chỉnh này, tổng thu nhập chịu thuế Prudential Việt Nam tăng lên 6.005,6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ thu nhập miễn thuế, tổng thu nhập tính thuế của Prudential Việt Nam còn 5.683,2 tỷ đồng. Với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm tài chính 2025 tương ứng đạt 1.136,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 749,7 tỷ đồng của năm trước.

Ngoài nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm, Prudential Việt Nam còn ghi nhận thêm 135,09 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp trích thêm cho các năm trước. Theo thuyết minh, khoản này phát sinh từ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Chi Cục thuế Doanh nghiệp lớn ban hành ngày 29/10/2025, căn cứ theo Quyết Định kiểm tra thuế và Biên bản kiểm tra cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và ngày 31/12/2024. Công ty đã nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp 135,09 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước ngày 06/11/2025.

Nguồn: Prudential Việt Nam.

Ngoài khoản truy thu trên, báo cáo tài chính đã kiểm toán cũng lưu ý Prudential Việt Nam đang chờ ý kiến hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền cho một số khoản chi phí. Do đó, Công ty chưa thể xác định một cách chắc chắn những ảnh hưởng tiềm tàng, nếu có, để thực hiện điều chỉnh trên báo cáo tài chính riêng này.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt khoảng 198.855 tỷ đồng, tăng gần 9.804 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng mức tăng khoảng 5,2%. Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng theo xu hướng ổn định, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước khi duy trì mức tăng hai chữ số. Cơ cấu tài sản tiếp tục nghiêng mạnh về tài sản dài hạn, đạt 147.072 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng tài sản, phản ánh đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

“Tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng” - đại diện Prudential Việt Nam cho biết.

Ảnh tư liệu.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đem lại khoản lợi nhuận hơn 11.400 tỷ đồng năm 2025, cao chưa từng có. Tuy nhiên, hoạt động bảo hiểm vẫn ghi nhận lỗ gộp khoảng 1.583 tỷ đồng. Mức lỗ này đã cải thiện nhẹ 71 tỷ đồng so với năm trước, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lỗ gộp kéo dài.

Trong giai đoạn gần 10 năm vừa qua, lợi nhuận của Prudential Việt Nam biến động rất mạnh qua các năm. Sau khi tăng liên tục giai đoạn 2017 - 2020, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp năm 2021 giảm tới 79%, xuống chỉ còn 473 tỷ đồng, trước khi bật tăng 669% năm 2022 lên 3.637 tỷ đồng năm 2022. Sau hai năm suy giảm 2023 - 2024, lợi nhuận của Công ty hồi phục trở lại và cao nhất lịch sử hoạt động tại Việt Nam.

Dù vậy, điểm đáng chú ý, thu nhập chịu thuế năm 2025 Prudential Việt Nam cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán trước thuế. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế khoảng 4.937 tỷ đồng, nhưng tổng thu nhập tính thuế lên tới 5.683 tỷ đồng, do doanh nghiệp phải cộng nhiều chi phí không được khấu trừ và hơn các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế./.