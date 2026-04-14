Ngân hàng - Bảo hiểm

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm: Giữ trọn niềm tin khách hàng khi cần nhất

16:09 | 14/04/2026
(TBTCO) - Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác lên tới 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất một cách mạnh mẽ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao niềm tin trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng đề cao tính minh bạch và trải nghiệm thực tế.
Luôn có mặt khi khách hàng cần

Việc chi trả kịp thời cho thấy khả năng đáp ứng cam kết của Prudential Việt Nam khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng, luôn đồng hành vào thời điểm họ cần nhất, giúp khách hàng và gia đình giảm bớt gánh nặng và sớm vượt qua biến cố trong cuộc sống.

Đơn cử, trong đợt bão lũ tại miền Trung cuối năm 2025, Prudential Việt Nam đã kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp, hoàn tất chi trả cho các khách hàng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Trị chỉ trong vòng 4 - 8 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh năng lực chi trả, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 198.855 tỷ đồng, tăng 5,2%. Biên khả năng thanh toán duy trì trên 200%, cho thấy tiềm lực tài chính để đảm bảo nghĩa vụ chi trả trong dài hạn.

Năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỷ đồng.

Tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang chuyển dịch mạnh mẽ, niềm tin của khách hàng không chỉ dừng lại ở khả năng chi trả, mà còn được xây dựng thông qua trải nghiệm dịch vụ.

Với Prudential Việt Nam, định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng. Doanh nghiệp liên tục cải tiến quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, triển khai xử lý tự động xuyên suốt (STP) và thúc đẩy các giải pháp thanh toán gần như không dùng tiền mặt, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Song song đó, Prudential tiếp tục phát triển hệ sinh thái dịch vụ số PRUServices nhằm nâng cao năng lực quản lý quan hệ khách hàng và chất lượng chăm sóc, đồng thời mở rộng các giải pháp bảo vệ và đầu tư phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, Prudential Việt Nam đạt vị trí số 1 thị trường về mức độ hài lòng và gắn bó khách hàng (rNPS), theo báo cáo của Bain & Company. Đây cũng là một trong những lý do giúp công ty cải thiện tỷ lệ duy trì hợp đồng và tỷ lệ tái tục. Hiện doanh nghiệp đang bảo vệ gần 2,4 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Quầy dịch vụ chăm sóc khách hàng của Prudential.

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Hướng tới năm 2026, Prudential Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao niềm tin khách hàng, mở rộng danh mục sản phẩm với những giải pháp dễ tiếp cận cùng chi phí hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Chiến lược của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng thực tiễn, đúc kết từ kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi một mục tiêu rõ ràng. Với đội ngũ tận tâm, định hướng rõ ràng và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tập đoàn, Prudential Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tăng trưởng bền vững và mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt, hôm nay và cho thế hệ mai sau”.

Thông qua kênh phân phối với hơn 200 văn phòng tổng đại lý cùng 7 ngân hàng đối tác, Prudential Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tư vấn lấy khách hàng làm trọng tâm, đề cao tính minh bạch và chuẩn mực dịch vụ.

Khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển bền vững hơn, các doanh nghiệp kiên định với chiến lược dài hạn và năng lực tài chính vững chắc được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng. Qua đó, Prudential Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm./.

Hồng Chi
Từ khóa:
prudential việt nam Nâng cao niềm tin chi trả bảo hiểm

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đi đôi với bảo đảm bền vững quỹ

Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong 5 ngày làm việc

Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru - Đầu tư vững tiến

SHB - kết nối nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ, vai trò của các định chế tài chính ngày càng trở nên then chốt. Với định hướng đồng hành cùng các ngành nền tảng, doanh nghiệp đầu tàu và hệ sinh thái kinh tế, SHB đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối nguồn lực, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

(TBTCO) - Sáng ngày 14/4, tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.106 VND/USD, trong khi USD tự do nhích tăng phiên gần nhất 60 - 80 đồng, lên 26.860 - 26.910 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY giảm nhẹ còn 98,35 điểm, khảo sát cho thấy nhà đầu tư vẫn hoài nghi về đà tăng của USD, coi đây chủ yếu là phản ứng ngắn hạn trước căng thẳng địa chính trị hơn là xu hướng dài hạn.
HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

BAC A BANK tung ưu đãi hoàn tiền tới 20%, miễn phí thường niên trọn đời cho chủ thẻ tín dụng

(TBTCO) - Từ nay đến hết 30/6/2026, khách hàng nhận ngay combo hoàn tiền hấp dẫn và miễn phí thường niên trọn đời khi đăng ký mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard
Tín dụng giảm nhịp, ngân hàng rẽ hướng chiến lược

Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

(TBTCO) - Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 4.937 tỷ đồng, tăng mạnh 47,8% và cao nhất nhiều năm, chủ yếu nhờ hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ”; ngược lại, mảng bảo hiểm cốt lõi vẫn chịu áp lực khi phí bảo hiểm gốc chỉ đạt 20.100 tỷ đồng. Tổng tài sản Công ty tiến sát 200.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (13/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ đầu tuần, DXY suy yếu nhẹ

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

