Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố về tuyên bố chung về tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Với tư cách là những đối tác tin cậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thống nhất tiếp tục tham vấn chặt chẽ trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Tài chính Vĩ mô Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết của mình theo Điều lệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc tránh thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc để giành lợi thế cạnh tranh không công bằng.