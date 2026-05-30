Hướng tới phát triển bền vững, tăng sức chống chịu trước thiên tai

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho địa phương trong thời gian tới.

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: minh họa.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh Cà Mau tiếp tục là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai đã làm 2 người tử vong; xảy ra 35 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài khoảng 1.129m, trong đó sạt lở ven sông dài khoảng 1.008 m và sạt lở bờ vuông tôm 121 m. Các vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng 26 căn nhà, tổng thiệt hại ước tính hơn 5,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ lốc xoáy làm thiệt hại 103 căn nhà, gồm 7 căn sập hoàn toàn và 96 căn bị tốc mái; làm hư hỏng 22 trụ điện và 73 cây xanh, với tổng thiệt hại khoảng 293 triệu đồng. Một đợt mưa lớn cũng làm sập một căn nhà, thiệt hại khoảng 45 triệu đồng.

Đáng chú ý, một đợt mưa trái mùa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất khi làm hư hại hơn 1.526 ha sản xuất muối với giá trị ước tính khoảng 12,9 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng hơn 47 ha nuôi artemia, gây thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng.

Trước những áp lực ngày càng lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu, ngày 28/5, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách, đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm về môi trường

Trong năm 2026, Cà Mau sẽ ưu tiên triển khai hàng loạt nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trên địa bàn. Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện các quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cải thiện chất lượng môi trường nông thôn; nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn và năng lực xử lý chất thải của địa phương.

Song song với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất và đời sống. Đáng chú ý, Cà Mau sẽ thí điểm cơ chế chi trả tín chỉ các-bon dựa trên kết quả đối với lĩnh vực rừng ngập mặn và mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hấp thụ các-bon của hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

Các mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng tái tạo cũng sẽ được khuyến khích nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực xây dựng và giao thông, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, đơn vị đang chủ trì nghiên cứu cơ chế khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe buýt sang sử dụng điện.

Cùng với đó, ngành xây dựng phối hợp xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng; triển khai Đề án phát triển công trình xanh, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả giai đoạn 2025 - 2030; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn.

Để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau đã xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể gắn với từng lĩnh vực.

Trong lĩnh vực quản lý chất thải, tỉnh phấn đấu 91% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; 99% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn.

Đối với nước thải đô thị, tỷ lệ xử lý tập trung đạt quy chuẩn được đặt mục tiêu 10% đối với đô thị loại II và 4% đối với các đô thị còn lại. Toàn bộ khu công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tỉnh hướng tới mục tiêu 82% cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn môi trường theo quy định.

Về hạ tầng dân sinh, Cà Mau phấn đấu 90% dân cư khu vực đô thị được sử dụng nước sạch; 90% dân số nông thôn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 50% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì khoảng 11%, không tính diện tích cây phân tán.

Đối với nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh đặt mục tiêu di dời, sắp xếp và ổn định đời sống cho 40% số hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở và thiên tai cao.