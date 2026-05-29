Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Nguyễn Vân

18:33 | 29/05/2026
(TBTCO) - Ngày 29/5, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2026.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Việc thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần được xem là giải pháp thiết thực để giảm áp lực ô nhiễm môi trường.

Đại biểu tham gia hoạt động trồng cây xanh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người dân cùng hành động vì môi trường bằng những việc làm cụ thể, bắt đầu từ phân loại rác tại nguồn và giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ông Nguyễn Văn Kiệt nhấn mạnh, việc từ chối sử dụng đồ nhựa dùng một lần và duy trì thói quen phân loại rác cần trở thành hành động thường xuyên trong đời sống hằng ngày, góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị lực lượng vũ trang tiên phong cắt giảm sản phẩm nhựa dùng một lần tại công sở, xây dựng mô hình “văn phòng xanh”, môi trường làm việc không rác thải nhựa.

Đối với các trường học, cơ sở giáo dục, cần tăng cường lồng ghép nội dung phân loại rác, tác hại của rác thải nhựa vào hoạt động giảng dạy, ngoại khóa. Trong khi đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích thông qua các hoạt động trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Ban tổ chức cũng kêu gọi mỗi hộ gia đình bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như phân loại rác ngay tại nhà, sử dụng giỏ đi chợ thay túi ni-lông, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần để cùng xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững./.

