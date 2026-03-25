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An Giang đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng thứ hạng quản trị xanh

08:00 | 25/03/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm môi trường và nâng cao hiệu quả quản trị môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sống của người dân.
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Cụ thể, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngày càng cấp thiết.

An Giang đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng thứ hạng quản trị xanh
An Giang đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng thứ hạng quản trị xanh. Ảnh: TL

Theo UBND tỉnh, thời gian qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân từng bước được nâng lên; công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm được chú trọng; hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được hoàn thiện. Nhiều công trình xử lý nước thải, rác thải tại khu công nghiệp và đô thị được đầu tư, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.

Tuy nhiên, trước áp lực phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và yêu cầu nâng cao các chỉ số quản trị môi trường, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những điểm nhấn của Chỉ thị là yêu cầu siết chặt trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường ở từng cấp, từng ngành. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối tham mưu, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; công khai danh sách cơ sở phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh các chương trình thu gom, phân loại, tái chế và xử lý chất thải; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh trong sản xuất và đời sống. Các sở, ngành và địa phương phải chủ động rà soát thủ tục pháp lý về môi trường, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, tăng cường giám sát các nguồn phát thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Đáng chú ý, Chỉ thị nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý./.

Cùng với các giải pháp quản lý, An Giang cũng yêu cầu phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Tỉnh đặt mục tiêu không chỉ kiểm soát ô nhiễm mà còn từng bước cải thiện thứ hạng chỉ số PEPI, PAPI, xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân trong giai đoạn phát triển mới.
Nguyễn Vân
Từ khóa:
bảo vệ môi trường Quản trị xanh tăng cường kiểm soát nâng cao hiệu quả môi trường sống

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