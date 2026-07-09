Ngành Thuế triển khai chính sách giảm thuế đối với xăng dầu

Công điện của Cục Thuế cho biết, ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026, nhằm góp phần bình ổn thị trường, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế.

Cục Thuế chỉ đạo toàn ngành triển khai chính sách giảm thuế đối với xăng dầu. Ảnh: Đức Thanh

Để bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn khẩn trương quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Nghị quyết tới toàn thể công chức trong đơn vị; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế nắm bắt kịp thời các quy định mới và thực hiện đúng chính sách thuế.

Ngoài ra, Công điện cũng nêu ra một số nội dung cần lưu ý như sau:

Một là, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026;

Hai là, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Việc ban hành công điện thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Cục Thuế trong việc triển khai kịp thời các chính sách mới của Chính phủ, góp phần đưa chính sách hỗ trợ đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.