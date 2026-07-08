Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 6 tháng tăng hơn 11% so với cùng kỳ

Đức Việt

Đức Việt

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19:10 | 08/07/2026
(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.757 tỷ đồng, bằng 57,99% dự toán Trung ương, bằng 54,61% dự toán HĐND tỉnh, tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2025.
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Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán

Ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho biết, trong đó, tổng thu thuế, phí và thu khác đạt 2.110 tỷ đồng, bằng 56,18% dự toán Trung ương giao, bằng 54,11% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 27% so với cùng kỳ. Tổng thu tiền sử dụng đất đạt 647 tỷ đồng, bằng 64,77% dự toán Trung ương giao, bằng 56,32% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 79,02% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động xây dựng phương án thu ngân sách, bám sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh theo từng địa bàn, tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phối hợp công tác chặt chẽ với các sở, ban ngành.

Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ, hỗ trợ người nộp thuế; rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Tăng cường quản lý thuế theo phân tích có dấu hiệu rủi ro; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo đúng quy định; tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, thực hiện phân loại nợ thuế, triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định.

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 6 tháng tăng hơn 11% so với cùng kỳ
Công chức Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý thuế, tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử, nộp thuế điện tử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ kịp thời về chính sách thuế đến người nộp thuế; giải quyết tốt các thủ tục hành chính thuế, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi phương pháp kê khai thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La cho hay, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm thực tế của từng địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền qua kênh phát thanh, truyền hình và các phương tiện điện tử.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kê khai thuế để đôn đốc, thu nộp ngân sách kịp thời các khoản thuế phát sinh và các khoản thuế hết thời gian gia hạn. Tiếp tục triển khai, hỗ trợ, và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại để thu ngân sách và thu hồi nợ thuế; thường xuyên phối hợp nắm bắt, thu thập thông tin từ các ngành, các cơ quan chức năng, thực hiện rà soát, phân loại các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế, hóa đơn để tổ chức quản lý chặt chẽ, kịp thời.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Sơn La, đơn vị tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao tỷ lệ chuẩn hóa dữ liệu trong toàn tỉnh; nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm và công cụ hỗ trợ quản trị theo hướng tự động hóa, tăng khả năng xử lý dữ liệu lớn, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dùng.
Đức Việt
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