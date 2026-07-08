Đầu tư

Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ dự thầu

Hà Phương

Hà Phương

19:05 | 08/07/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, cam kết chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo… được hưởng ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Nghị định số 274/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
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Dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Chính phủ ban hành Nghị định số 274/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Theo quy định, dự án đầu tư kinh doanh thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm:

Một là, dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 của Luật Đất đai.

Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ dự thầu
Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh điện lực thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về điện lực khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện. Ảnh: Đức Thanh

Hai là, dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 của Luật Đất đai, như các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt; công trình cấp nước; xây dựng chợ; đầu tư trạm dừng nghỉ; đầu tư xây dựng cảng hàng không mới; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện; dự án đầu tư kinh doanh điện lực khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện...

Ba là, dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b ở trên (dự án đầu tư không sử dụng đất) và không thuộc trường hợp đấu giá tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự án đầu tư không sử dụng đất nêu trên gồm: dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm đối với kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật về giao thông hàng hải và đường thủy nội địa; dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện, gồm: dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hóa.

Ưu đãi đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư

Nghị định số 274/2026/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi như sau:

Nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ, thực hiện hoạt động công nghệ cao đối với các công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của pháp luật về công nghệ cao hoặc thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ hoặc thuộc danh mục công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư là doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được cơ quan có thẩm quyên công nhận; trung tâm đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư nước ngoài có cam kết chuyển giao công nghệ cho nhà đầu tư, đối tác trong nước được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu./.

Hà Phương
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chính sách ưu đãi đánh giá hồ sơ dự thầu Nghị định số 274/2026/NĐ-CP công nghệ cao chuyển giao công nghệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

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