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Chứng khoán ngày 8/7: Thị trường hồi phục phiên thứ hai, thanh khoản phát tín hiệu tích cực

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:38 | 08/07/2026
Sắc xanh tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán hôm nay (8/7). Thanh khoản cải thiện cùng sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và chứng khoán cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định, dù thị trường vẫn cần thêm động lực để xác lập xu hướng tăng bền vững.
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Chứng khoán ngày 6/7: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh

VN-Index tăng hơn 5 điểm

Thị trường có phiên thứ 2 phục hồi với độ rộng khá tích cực, chất lượng cải thiện khi có nhiều mã vượt lên vùng giá trước phiên giảm mạnh ngày 6/7/2026. VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên với thanh khoản cải thiện tốt ở nhiều mã. Sau đó chịu áp lực điều chỉnh về quanh hỗ trợ 1.840 điểm và phục hồi tốt cuối phiên, thanh khoản cải thiện tích cực hơn. Kết phiên VN-Index tăng 5,45 điểm (+0,29%) lên mức 1.853,70 điểm, quanh kháng cự 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 8/7: Thị trường hồi phục phiên thứ hai, thanh khoản phát tín hiệu tích cực
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/7

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 172 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 128 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa cải thiện nhẹ về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán, ngân hàng và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bán lẻ, thực phẩm tiêu dùng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 2,53 điểm, lên mức 1.998,44 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 19 mã tăng giá và 8 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường có dấu hiệu cải thiện nhất định về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (5,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 665 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.187 tỷ đồng tăng 4,95% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +6,65 điểm lên mức 300,39 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,62 điểm, lên mức 128,01 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì đà bán ròng trên thị trường khi giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -547 tỷ đồng. Trong đó, PNJ -215 tỷ đồng, MSN -185 tỷ đồng, VHM -132 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VNM 124 tỷ đồng, MBB 100 tỷ đồng và VIC 67 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 49 tỷ đồng.

Ngân hàng và chứng khoán đóng vai trò nâng đỡ

VN-Index duy trì xung lực phục hồi trong suốt phiên chiều khi sắc xanh được giữ vững và độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên mua. Kết phiên, chỉ số ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp với 172 mã tăng, 128 mã giảm và thanh khoản khớp lệnh cao hơn khoảng 5,4% so với mức bình quân 20 phiên.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường, dù nhiều cổ phiếu thu hẹp đà tăng về cuối phiên do áp lực chốt lời xuất hiện. Dòng tiền sau đó có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm ngành khác, nổi bật là phân bón với các mã DPM, DCM và nhóm bán lẻ khi PNJ, MSN đóng cửa trong sắc xanh, bất chấp áp lực bán ròng của khối ngoại. Trong khi đó, sắc đỏ xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm ngành nhưng mức điều chỉnh chủ yếu chỉ quanh 0,5 - 1%, không tạo sức ép lớn lên diễn biến chung của thị trường.

Chứng khoán ngày 8/7: Thị trường hồi phục phiên thứ hai, thanh khoản phát tín hiệu tích cực
VN-Index có phiên thứ 2 phục hồi với độ rộng khá tích cực. Ảnh: Đức Thanh

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, việc thanh khoản cải thiện trong hai phiên hồi phục liên tiếp là tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại. Tuy nhiên, quy mô dòng tiền vẫn thấp hơn so với phiên giảm mạnh đầu tuần, do đó chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng tăng đã quay trở lại. Để củng cố tín hiệu tích cực, VN-Index cần vượt ngưỡng 1.860 điểm với thanh khoản gia tăng mạnh nhằm hấp thụ hoàn toàn áp lực bán còn tồn tại.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang tích lũy tích cực dưới đường xu hướng giảm nối các đỉnh tháng 5 và tháng 6/2026. Vùng hỗ trợ gần nhất nằm quanh 1.840 điểm, tương ứng đường trung bình động 20 phiên. Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc Vingroup, vẫn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chỉ số khi nhóm này đang tích lũy và chịu áp lực bán tại vùng đỉnh cũ.

Các chuyên gia nhận định thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa mạnh, cơ hội đầu tư chủ yếu tập trung ở một số nhóm ngành đang duy trì xu hướng tăng như chứng khoán, ngân hàng và hàng không. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng có xu hướng tìm đến những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan và mức định giá trở nên hấp dẫn sau thời gian dài điều chỉnh.

Mai Tấn
Từ khóa:
thị trường chứng khoán vnindex tăng điểm chứng khoán hồi phục thanh khoản cải thiện Ngân hàng chứng khoán xu hướng tăng

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