Chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
18:40 | 07/07/2026
(TBTCO) - Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 268.000 tài khoản trong tháng 6/2026, nhích nhẹ so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 136 tài khoản.
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Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 1,5 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 6, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số. Con số này đưa Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu trước hạn trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Trong khi số lượng tài khoản tiếp tục tăng, diễn biến giao dịch trên thị trường lại chưa thực sự sôi động. Khép lại tháng 6, VN-Index đứng tại 1.860 điểm. Tính chung quý II, chỉ số tăng 187 điểm, tương đương 11,2%, còn sau 6 tháng đầu năm tăng hơn 77 điểm (+4,3%).

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm tháng thứ tư liên tiếp khi dòng tiền trong nước có dấu hiệu chững lại, trong khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì xu hướng bán ròng. Riêng trong tháng 6, khối ngoại bán ròng hơn 15.000 tỷ đồng trên HoSE, nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên gần 78.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán
Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán. Ảnh: T.L

Trong khi đó, tháng 6 nhà đầu tư nước ngoài có thêm 327 tài khoản, con số này thấp hơn đôi chút so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 309 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 18 tài khoản. Tính đến cuối tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 52.170 tài khoản./.

Mai Tấn
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Chứng khoán mở mới nhà đầu tư trong nước Tăng số lượng tài khoản tài khoản chứng khoán Tổng công ty Lưu ký thị trường chứng khoán

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