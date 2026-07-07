Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 29/6 - 3/7 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận kết quả đấu thầu kém tích cực. Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 16.000 tỷ đồng nhưng chỉ huy động được 90 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 0,56% - mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Trong tuần, chỉ có trái phiếu kỳ hạn 3 năm trúng thầu một phần với giá trị 90 tỷ đồng trên tổng số 500 tỷ đồng gọi thầu, lãi suất phát hành ở mức 3,55%/năm, tăng 3 điểm cơ bản so với lần phát hành trước. Các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm đều không huy động thành công, trong đó kỳ hạn 30 năm không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, kết quả này nối tiếp xu hướng hấp thụ yếu của tuần trước, khi tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 25,79%, cho thấy Kho bạc Nhà nước vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn ở các kỳ hạn dài với mặt bằng lợi suất hiện nay.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 182.651 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, tương đương 36,5% kế hoạch năm. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 14.000 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Tổng giá trị giao dịch đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, giảm 10,2% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7%, trong khi giao dịch repo đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9%.

Việc giá trị giao dịch outright giảm trong khi repo tăng nhẹ cho thấy hoạt động mua bán thực chất đã chậm lại sau giai đoạn sôi động trước đó, trong khi nhu cầu quản trị thanh khoản ngắn hạn vẫn được duy trì trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh theo từng ngày.

Về diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu tuần qua phân hóa nhẹ với mức biến động lớn hơn so với tuần trước. Chốt phiên ngày 2/7, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống còn 3,54%/năm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 3,66%/năm; kỳ hạn 3 năm giữ nguyên ở mức 3,73%/năm; kỳ hạn 5 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,33%/năm; kỳ hạn 7 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,40%/năm; kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,54%/năm, còn kỳ hạn 15 năm giữ nguyên ở mức 4,72%/năm.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng 57,3 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ, đảo chiều so với mức bán ròng 170,9 tỷ đồng của tuần trước.

Nhìn về ngắn hạn, giới phân tích dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm, khi kết quả đấu thầu gần đây cho thấy nhà đầu tư vẫn yêu cầu mức bù lợi suất cao hơn để hấp thụ nguồn cung. Tuy nhiên, việc lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt ở các kỳ hạn rất ngắn cùng với chỉ số DXY suy yếu sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm có thể góp phần hạn chế đà tăng của lợi suất trên thị trường thứ cấp.