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Chứng khoán tháng 6/2026: Khối ngoại chiếm hơn 13,8% giao dịch

Tùng Linh

Tùng Linh

19:04 | 06/07/2026
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tháng 6/2026 đạt hơn 18.419 tỷ đồng/ngày, giảm mạnh so với tháng trước. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 13,84%.
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Kết thúc phiên giao dịch 30/6/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.860,01 điểm, VNAllshare đạt 1.905,51 điểm và VN30-Index đạt 1.995,71 điểm. Trong tháng 6/2026, chỉ số VN-Index và VN30-Index ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là -0,19% và -0,07%, trong khi chỉ số VNAllshare tăng 0,26% điểm so với tháng trước.

Cổ phiếu tại một số nhóm ngành vẫn đạt hiệu suất tốt trong tháng. Cụ thể, 3 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 5/2026, gồm chỉ số ngành tài chính (VNFIN), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành công nghiệp (VNIND) với mức tăng lần lượt là 2,04%, 0,90% và 0,32%. Trong khi đó, các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm đáng chú ý gồm chỉ số ngành năng lượng (VNENE), chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) và chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và với mức giảm lần lượt là -6,85%, -5,35% và -3,58%.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Trong đó, đối với riêng thị trường cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 6/2026 đạt hơn 632.733 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 18.419 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 23,43% về khối lượng và 24,34% về giá trị so với tháng trước. Tương tự, khối lượng giao dịch chứng quyền có bảo đảm bình quân đạt hơn 48,755 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 49,16 tỷ đồng/ngày. Con số trên giảm 21,21% về khối lượng và 41,75% về giá trị so với tháng 5/2026. Trong khi đó, khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,62 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 48,52 tỷ đồng/ngày, tương ứng tăng 1,68% về khối lượng và giảm 1,39% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Chứng khoán tháng 6/2026: Khối ngoại chiếm hơn 13,8% giao dịch
Khối ngoại tiếp tục giữ chuỗi bán ròng - Nguồn: HOSE

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2026 đạt trên 112.137 tỷ đồng, chiếm 13,84% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 14.904 tỷ đồng.

Vốn hoá cổ phiếu trên sàn HOSE tương đương 68% GDP

Tính đến hết ngày 30/6/2026, HOSE có 683 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 402 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 20 mã chứng chỉ quỹ ETF và 257 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 220.471 tỷ chứng khoán và tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2,19 triệu tỷ đồng. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt trên 8.765 triệu tỷ đồng, giảm 0,19% so với tháng trước và tương đương 68,23% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,73% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Tính đến ngày 30/6/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 04 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán chứng khoán tháng 6 vn-index

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