Chứng khoán ngày 6/7: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần

VN-Index giảm hơn 18 điểm

Sau tuần chuyển giao quý II và quý III/2026 giảm điểm, thị trường có phiên giao dịch đầu tuần kém tích cực. VN-Index đầu phiên tăng điểm hướng đến vùng giá quanh 1.875 điểm với thanh khoản suy giảm. Sau đó áp lực bán gia tăng mạnh dần ở nhiều nhóm mã và gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên chiều với thanh khoản tăng mạnh kém tích cực. VN-Index giảm về quanh 1.830 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên VN-Index giảm 18,58 điểm (-1,10%) về mức 1.843,50 điểm, dưới kháng cự quanh 1.850 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 267 mã giảm giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 58 mã tăng giá.

Thị trường kết thúc phiên trong sắc đỏ với 19/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Đường, bất động sản là hai nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -11,45 điểm, về mức 1.991,11 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 6 mã tăng giá, 22 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong phiên giảm điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng giá thấp. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE cao hơn khoảng 35,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên, toàn sàn ghi nhận gần 798 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 22.430 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -11,06 điểm, về mức 296,51 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,24 điểm, về mức 127,77 điểm.

Trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với biên độ vừa phải trong phiên và tổng giá trị bán tại thời điểm kết phiên đạt -2,794 tỷ đồng, phần lớn do giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC (-2,253 tỷ đồng), SHB (-95 tỷ đồng), MSN (-70 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT ( 101 tỷ đồng), VND ( 59 tỷ đồng) và VNM ( 54 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 25 tỷ đồng.

Thị trường đối mặt vùng hỗ trợ quan trọng

Sau nhiều phiên giao dịch giằng co, thị trường chứng khoán đã chịu áp lực chốt lời mạnh trong phiên đầu tuần khi lực bán gia tăng rõ rệt về cuối phiên. Dù phần lớn thời gian giao dịch diễn ra khá cân bằng, chỉ khoảng 30 phút cuối phiên, áp lực bán bất ngờ bùng phát khiến hàng loạt cổ phiếu lao dốc, nhiều mã giảm xuống mức giá sàn.

Lực bán lan rộng ở các nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt như chứng khoán, điện - năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều mã giảm mạnh như ORS, VIX, CTS; nhóm điện - năng lượng chịu áp lực tại PC1, HDG, GEE. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục có phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp với khối lượng dư bán lớn. Ở chiều ngược lại, một số mã vốn hóa lớn như HDB, TCB, FPT và VNM vẫn duy trì được sắc xanh, song mức tăng chỉ dao động quanh 0,5 - 1%, chưa đủ tạo lực đỡ cho chỉ số.

Chỉ số VN-Index chịu áp lực chốt lời mạnh trong phiên đầu tuần. Ảnh: Đức Thanh

Điểm đáng lưu ý là nhịp điều chỉnh diễn ra cùng với sự gia tăng mạnh của thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 35% so với mức bình quân 20 phiên, trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn số mã tăng. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đã lan rộng và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang gia tăng sau giai đoạn tích lũy kéo dài.

Theo các công ty chứng khoán, phiên giảm mạnh đã làm suy yếu xu hướng tích lũy trước đó và phát tín hiệu kém tích cực đối với xu hướng ngắn hạn. VN-Index hiện đang chịu tác động đáng kể từ diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup - nhóm vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ và tiếp tục chịu áp lực chốt lời.

Về kỹ thuật, vùng 1.830 điểm, tương ứng đường trung bình động 20 phiên (MA20), được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Nếu giữ vững vùng này, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật hướng lên khu vực 1.850 điểm. Ngược lại, nếu mốc hỗ trợ bị phá vỡ, rủi ro điều chỉnh có thể mở rộng về vùng 1.800 - 1.820 điểm./.