Chứng khoán ngày 2/7: VN-Index tích lũy dưới vùng kháng cự, chờ động lực bứt phá

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau phiên tăng điểm đầu quí III dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng, nhóm này cũng đã chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay dẫn đến VN-Index giảm điểm nhẹ.

Trước đó, VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên hướng đến 1.875 điểm và chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.860 điểm với thanh khoản suy giảm. Kết phiên VN-Index giảm nhẹ 0,86 điểm (-0,05%) về mức 1.866,35 điểm, trên hỗ trợ quanh 1.850 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 2/7.

Cùng với việc thị trường giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 122 mã tăng giá, 77 mã giữ giá tham chiếu và 164 mã giảm giá.

Độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, chứng khoán và hóa chất là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, xây dựng và đường là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm -4,31 điểm, về mức 2.009,04 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 20 mã giảm giá, 5 mã tăng giá và 5 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch có phần hạ nhiệt trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-12,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 565 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 17.237 tỷ đồng, tăng 0,21% so với phiên giao dịch hôm qua.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index -6,43 điểm, về mức 306,73 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,91 điểm, về mức 128,66 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài ngay lập tức trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -439 tỷ đồng. Trong đó, TCB (-82 tỷ đồng), HPG (-73 tỷ đồng), MSN (-55 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (+208 tỷ đồng), VNM (+48 tỷ đồng) và FPT (+32 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 17 tỷ đồng.

Thị trường tích lũy chờ động lực

Sau hai phiên hồi phục tích cực, VN-Index quay đầu giảm nhẹ trong phiên 2/7 khi áp lực chốt lời xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu. Dù vậy, mức giảm không đáng kể và thanh khoản tiếp tục ở dưới mức bình quân 20 phiên, cho thấy lực bán chưa đủ mạnh để làm thay đổi xu hướng tích lũy hiện tại.

Dòng tiền có sự phân hóa rõ nét khi tập trung vào nhóm chứng khoán và bất động sản. Đặc biệt, bộ đôi VIC và VHM tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, trong khi nhóm ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh với hàng loạt cổ phiếu như VCB, BID, TCB, LPB, CTG và STB nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Hiện tại chỉ số vẫn đang vận động trong vùng tích lũy hẹp quanh ngưỡng hỗ trợ 1.850 điểm và dưới vùng kháng cự mạnh 1.900 - 1.930 điểm, tương ứng các đỉnh thiết lập trong tháng 5 và tháng 6/2026. Đây được đánh giá là vùng cản quan trọng, do đó VN-Index sẽ cần thêm động lực mới để có thể bứt phá.

VN-Index quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

rong ngắn hạn, diễn biến của thị trường vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Khi các cổ phiếu này vẫn đang trong quá trình tích lũy và chịu áp lực tại vùng đỉnh cũ, khả năng vượt kháng cự của VN-Index sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của dòng tiền cũng như các thông tin hỗ trợ mới.

Giới phân tích cho rằng, thị trường đang bước vào giai đoạn chờ đợi kết quả kinh doanh quý II/2026 để đánh giá triển vọng doanh nghiệp và tái cơ cấu danh mục. Dù vậy, chất lượng thị trường vẫn được cải thiện khi dòng tiền có xu hướng tìm đến các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng tích cực và định giá hấp dẫn.

Về trung và dài hạn, triển vọng của thị trường vẫn được đánh giá khả quan nhờ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực trong nửa cuối năm, cùng với việc Việt Nam được FTSE Russell đưa vào bộ chỉ số thị trường mới nổi từ cuối quý III/2026. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại sau giai đoạn bán ròng kéo dài, tạo thêm động lực cho thị trường./.