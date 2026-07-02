Hà Nội hoàn thành hơn 92% văn bản triển khai Luật Thủ đô

Thông tin trên được Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội Ngô Anh Tuấn chia sẻ tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 2/7.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, 6 tháng đầu năm 2026, công tác tư pháp của Hà Nội được triển khai đồng bộ, trong đó nổi bật là nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ triển khai Luật Thủ đô năm 2026.

Sở Tư pháp TP. Hà Nội đã tham gia góp ý gần 600 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện thẩm định 192 hồ sơ, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước. Dù khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp và nhiều nội dung có tính chất phức tạp, các nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định.

Đối với việc cụ thể hóa Luật Thủ đô, đến hết tháng 6, TP. Hà Nội đã ban hành 174 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 154 văn bản thuộc thẩm quyền cấp thành phố, hoàn thành trên 92% khối lượng công việc theo kế hoạch.

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp TP. Hà Nội, kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên của Bộ Tư pháp và các đơn vị chuyên môn.

Không chỉ tập trung xây dựng văn bản hướng dẫn, Hà Nội cũng đẩy nhanh công tác tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026 nhằm đưa các cơ chế, chính sách mới sớm đi vào thực tiễn.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, TP. Hà Nội đã ban hành 3 kế hoạch tổ chức thi hành, đồng thời xây dựng kế hoạch theo dõi việc thực hiện pháp luật về Thủ đô. Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND TP. Hà Nội.

Tại kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố trong năm 2026, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng đã được thông qua, tạo nền tảng để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của luật và phát huy các cơ chế đặc thù dành cho Thủ đô.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Luật Thủ đô năm 2026 có nhiều quy định mới, phạm vi điều chỉnh rộng và yêu cầu kỹ thuật lập pháp cao. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, thành phố cơ bản đã hoàn thành các nội dung cần cụ thể hóa trong giai đoạn đầu triển khai.

Từ thực tiễn triển khai Luật Thủ đô, Hà Nội đề xuất Bộ Tư pháp tiếp tục hỗ trợ trên 3 lĩnh vực trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Thứ nhất, thành phố kiến nghị tạo điều kiện để Học viện Tư pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội được bố trí kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu về xây dựng pháp luật cho Hà Nội và các địa phương.

Thứ hai, nghiên cứu thí điểm cơ chế hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, giúp hệ thống hóa quy định, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và áp dụng pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng pháp luật. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng thẩm định, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế ngày càng cao.

Việc Hà Nội hoàn thành hơn 92% khối lượng văn bản triển khai Luật Thủ đô năm 2026 cho thấy quyết tâm đưa các cơ chế đặc thù nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, những kiến nghị về đào tạo nhân lực, hoàn thiện kỹ thuật lập pháp và đẩy mạnh chuyển đổi số cũng phản ánh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm Luật Thủ đô phát huy hiệu quả như một động lực phát triển mới của Hà Nội trong giai đoạn tới./.