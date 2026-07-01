Theo Quyết định, quy trình được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 13 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng gồm UBND thành phố, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố, các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Thuế TP. Hà Nội, UBND cấp xã, Kho bạc Nhà nước khu vực I, các tổ chức được ủy quyền thu, đơn vị thực hiện định giá đất và người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Quyết định yêu cầu việc luân chuyển hồ sơ phải bảo đảm đúng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, được thực hiện thường xuyên, thống nhất trên phạm vi toàn thành phố và đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, cơ quan trả lại hồ sơ phải nêu rõ lý do. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Thuế TP. Hà Nội có trách nhiệm phối hợp thống nhất phương án xử lý, trường hợp chưa thống nhất sẽ báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Cùng ngày, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Quy định áp dụng đối với các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố, các cơ sở y tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cấp cứu ngoại viện và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đó, chất lượng dịch vụ được đánh giá trên cơ sở các tiêu chí về phạm vi phục vụ, đối tượng thụ hưởng, khoảng cách thực hiện cấp cứu, hồ sơ bệnh án và các quy định chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và HĐND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động kiểm tra, giám sát và tự đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn đã ban hành; đồng thời chấp hành việc kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan đặt hàng. Kết quả đánh giá chất lượng là căn cứ để nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí cung cấp dịch vụ. Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu kiểm định độc lập nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện sử dụng ngân sách nhà nước./.