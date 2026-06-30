Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ Tài chính là cơ quan thiết kế tổng thể về mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận khối lượng công việc của Bộ Tài chính hiện nay là vô cùng lớn sau khi sáp nhập các cơ quan. Với tinh thần giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ hai nhóm vấn đề lớn mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính đặc biệt quan tâm.

Nhóm vấn đề thứ nhất là làm thế nào phấn đấu tăng trưởng hai con số của năm 2026 cũng như các năm tới, nhưng phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, bao gồm kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2026, về các vấn đề kinh tế, xã hội, tăng trưởng xanh; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 18-KL/TW.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Nhấn mạnh vai trò của ngành Tài chính là rất quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Bộ Tài chính là cơ quan “thiết kế tổng thể về mục tiêu tăng trưởng kinh tế”, đặc biệt là thiết kế tổng thể nhu cầu vốn phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính hiện phụ trách bao phủ gần như toàn bộ các kênh huy động vốn, từ ngân sách nhà nước, đầu tư công, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII), nợ công, cho đến các vấn đề phát hành trái phiếu, cổ phần hóa của hệ thống doanh nghiệp và theo dõi về trung tâm tài chính. Vai trò của Bộ Tài chính vừa là huy động nguồn lực, vừa là cơ quan điều hành kinh tế vĩ mô cũng như phối hợp với chính sách tiền tệ để có thể đóng góp vào việc phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nhóm vấn đề thứ hai là công tác hoàn thiện thể chế. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, không chỉ tháo gỡ những vấn đề hạn chế, mà cần có tư duy kiến tạo phát triển vì định hướng này rất quan trọng để có thể thực hiện được các mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý đến các dự án luật rất khó, như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân đầu tư công hiện nay vẫn đang ở mức thấp.

“Các ý kiến tại buổi làm việc ngày hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cũng như thực hiện tốt vai trò lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Lạm phát tiệm cận mục tiêu, dư địa điều hành hạn chế

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP quý II ước tăng 8,3% so với cùng kỳ, là mức tăng cùng kỳ quý II cao nhất từ trước đến nay. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thu hút FDI 6 tháng đạt 32 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước ước đạt 61,9% dự toán, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 540,1 tỷ USD, là các mức tăng cao nhất trong cùng kỳ 6 tháng từ năm 2022 đến nay.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng chỉ ra những khó khăn như lạm phát tiệm cận mục tiêu, dư địa điều hành hạn chế, giải ngân vốn đầu tư công cả nước từ đầu năm đến hết ngày 30/6 thấp hơn về tỷ lệ và tương đương về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2025. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Về công tác xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ dự kiến vào tháng 8, Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội 3 dự án luật, nghị quyết gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các nội dung này đã được Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2026.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, Bộ Tài chính được giao xây dựng 3 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Hai dự án luật này đang được Bộ Tài chính hoàn thiện để đảm bảo tiến độ. Riêng đối với Luật Quản lý nợ công sửa đổi, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa ra khỏi chương trình.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đăng ký bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai đối với 5 dự án luật, nghị quyết gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật hợp nhất của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên. Hiện Bộ Tài chính đã hoàn thiện các dự án luật này và bảo đảm trình theo đúng tiến độ./.