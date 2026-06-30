Thời sự

Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết

Hà Phương

Hà Phương

06:27 | 30/06/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2026, trong đó chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
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Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 27/6/2026, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 15 dự án luật, nghị quyết.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật: dự án Luật Hòa giải ở cơ sơ (sửa đổi); dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thưòng của Nhà nước; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Công chức Hải quan khu vực VI làm thủ tục kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu

Công chức Hải quan khu vực VI hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Ảnh: Đức Thanh.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Chính phủ yêu cầu tạo đột phá về cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến cho người khai hải quan không phụ thuộc địa giới hành chính. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, tích hợp, xử lý dữ liệu tự động, ra quyết định tự động và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy cơ quan hải quan các cấp theo hướng tinh gọn để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung các nội dung để thể chế hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng quy định khung và giao Chính phủ quy định chi tiết; rà soát, rút giảm danh mục các dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư...

Cũng tại Nghị quyết số 170/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đô thị đặc biệt (hoặc Luật Phát triển đô thị); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá... để đề xuất sửa đổi đồng bộ.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật khác có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật sẽ được báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2026.

Đặc biệt, cần khẩn trương rà soát, xây dựng các dự án luật, nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội XVI, tháng 10/2026 (trên 40 dự án) bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026./.

Hà Phương
Từ khóa:
Nghị quyết số 170/NQ-CP xây dựng pháp luật hoàn thiện 15 dự án luật Sửa đổi Luật Hải quan sửa đổi luật đầu tư bộ tài chính

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