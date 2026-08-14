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Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Mai Tấn

Mai Tấn

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18:16 | 14/08/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục điều chỉnh khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền vẫn có sự phân hóa, sắc đỏ chiếm ưu thế và VN-Index khép lại phiên giảm thứ hai liên tiếp.
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VN-Index giảm hơn 36 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên cuối tuần (14/8). Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm giảm tới gần 48 điểm trước khi thu hẹp phần nào mức giảm về cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 36,55 điểm, tương đương 2,07%, xuống 1.729,08 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp và lùi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Tính trong 2 phiên gần nhất, chỉ số đã mất gần 65 điểm.

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/8.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 257 mã giảm giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 67 mã tăng giá.

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường, với phần lớn nhóm ngành điều chỉnh. Đà giảm lan rộng ở nhiều nhóm chủ chốt như dầu khí, bất động sản khu công nghiệp, hàng không và điện…

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-32,42 điểm), về mức 1.876,81 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 61 mã tăng giá, 1 mã giữ giá, nhưng có tới 28 mã giảm giá.

Thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên trước, song lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để cân bằng áp lực bán, đặc biệt trong phiên chiều. Kết phiên, khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 737 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 19.394 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy, tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm 3,35 điểm, về mức 279,99 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,89 điểm, về mức 127,17 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 852 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 874 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu TCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 90 tỷ đồng. Theo sau, GEX và PNJ được gom mạnh lần lượt 62 tỷ đồng và 44 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 480 tỷ đồng. VHM và SHB lần lượt bị bán ròng 185 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa, thị trường tìm điểm cân bằng

Sau phiên giảm điểm trước đó, thị trường chứng khoán bước vào phiên cuối tuần với tâm lý thận trọng. VN-Index duy trì dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch, chủ yếu dao động quanh vùng 1.750 - 1.760 điểm trong phiên sáng.

Áp lực bán gia tăng rõ rệt khi bước sang phiên chiều, kéo chỉ số liên tục lùi về các vùng giá thấp hơn và có thời điểm mất gần 48 điểm. Lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp thị trường thu hẹp một phần mức giảm.

Sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành, trong đó nhóm ngân hàng tạo áp lực đáng kể lên chỉ số. Ngoại trừ TCB duy trì sắc xanh, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. VCB và BID giảm trên 1,5%, CTG giảm 2,18%, LPB giảm 2,6%, EIB giảm 2%, trong khi STB và VIB lần lượt mất 1,09% và 1,03%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán với SSI giảm 2%, HCM giảm 1,95%, VIX giảm 3,24%; một số mã khác như VPX, SHS cũng đóng cửa dưới tham chiếu. Ở chiều ngược lại, VCK, FTS và VCI giữ được sắc xanh vào cuối ngày, cho thấy sự phân hóa vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu.

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp
VN-Index đóng cửa tại 1.729 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Diễn biến tương tự ghi nhận tại nhóm năng lượng, dầu khí. BSR giảm 4,34%, GAS giảm 2,44%, cùng với sự điều chỉnh của nhiều cổ phiếu trong nhóm dầu khí.

Nhìn chung, biên độ giảm khá lớn tại nhiều cổ phiếu đầu ngành đã lan sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, khiến độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm giá và thiếu vắng các mã trụ đủ sức nâng đỡ VN-Index.

Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa tại 1.729 điểm, dưới các đường trung bình MA10 và MA20, cho thấy động lực ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ báo kỹ thuật phản ánh đà tăng thu hẹp, trong khi chỉ báo dòng tiền cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự hiện diện trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường đang tìm điểm cân bằng, diễn biến ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền có thể tập trung vào những nhóm có thông tin hỗ trợ riêng như thoái vốn nhà nước, đầu tư công... hay câu chuyện nâng hạng thị trường. Khả năng giữ vùng 1.720 - 1.730 điểm sẽ là yếu tố đáng chú ý để xác định diễn biến tiếp theo của VN-Index.

Tính chung cả tuần, VN-Index mất gần 39 điểm, chấm dứt chuỗi 2 tuần cải thiện trước đó. Đáng chú ý, thanh khoản có xu hướng gia tăng trong những phiên thị trường điều chỉnh, phản ánh áp lực cung đang lớn hơn và nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi khả năng giữ vùng hỗ trợ của chỉ số trong tuần giao dịch kế tiếp./.

Mai Tấn
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Thị trường chứng khoán ngày 14/8 Cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh Áp lực bán lan rộng nhiều nhóm ngành Diễn biến chỉ số VN30 ngày 14/8 chỉ số VN Index chỉ số vn-index thanh khoản giao dịch trên sàn HOSE

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