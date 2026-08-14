Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Các đại biểu, chuyên gia và công chức hải quan tại hội thảo tập huấn. Ảnh: Cục HQ

Lễ khai mạc hội thảo có sự tham dự của bà Christina Le - Trưởng Phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Cục Hải quan; các chuyên gia của Trung tâm Thông tin Hải quân Thái Bình Dương cùng đông đảo công chức hải quan đến từ nhiều đơn vị.

Điểm nhấn của chương trình là giới thiệu và hướng dẫn khai thác hệ thống SeaVision - nền tảng hỗ trợ theo dõi, phân tích dữ liệu hàng hải. Thông qua các nội dung tập huấn, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, nhận diện dấu hiệu rủi ro, phục vụ hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát hải quan và đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển.

Theo Ban tổ chức, việc tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ hiện đại như SeaVision phù hợp với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nghiệp vụ của ngành Hải quan. Nguồn dữ liệu từ hệ thống sẽ hỗ trợ cơ quan hải quan nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, tăng cường năng lực giám sát hoạt động của tàu thuyền và phục vụ công tác thực thi pháp luật trên các tuyến hàng hải.

Đại diện Cục Hải quan cho hay, thông qua chương trình, công chức hải quan Việt Nam có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia Hoa Kỳ, cập nhật phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan, phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển./.