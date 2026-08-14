Thuế - Hải quan

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:16 | 14/08/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về nhận thức tình hình trên biển từ ngày 10 - 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm trang bị kỹ năng kiểm soát, hiện đại hóa công tác phòng, chống buôn lậu trên các tuyến hàng hải.
aa
Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan
Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại
Các đại biểu, chuyên gia và công chức hải quan tại hội thảo tập huấn. Ảnh: Cục HQ

Lễ khai mạc hội thảo có sự tham dự của bà Christina Le - Trưởng Phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Cục Hải quan; các chuyên gia của Trung tâm Thông tin Hải quân Thái Bình Dương cùng đông đảo công chức hải quan đến từ nhiều đơn vị.

Điểm nhấn của chương trình là giới thiệu và hướng dẫn khai thác hệ thống SeaVision - nền tảng hỗ trợ theo dõi, phân tích dữ liệu hàng hải. Thông qua các nội dung tập huấn, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, nhận diện dấu hiệu rủi ro, phục vụ hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát hải quan và đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển.

Theo Ban tổ chức, việc tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ hiện đại như SeaVision phù hợp với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nghiệp vụ của ngành Hải quan. Nguồn dữ liệu từ hệ thống sẽ hỗ trợ cơ quan hải quan nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, tăng cường năng lực giám sát hoạt động của tàu thuyền và phục vụ công tác thực thi pháp luật trên các tuyến hàng hải.

Đại diện Cục Hải quan cho hay, thông qua chương trình, công chức hải quan Việt Nam có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia Hoa Kỳ, cập nhật phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan, phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển./.

Song Linh
Từ khóa:
năng lực giám sát trên biển công nghệ hiện đại trong hải quan phòng chống buôn lậu trên biển chuyển đổi số ngành Hải quan kiểm soát hoạt động tàu thuyền

Bài liên quan

Sẽ tự động hóa hoàn toàn thông qua mô hình hải quan thông minh

Sẽ tự động hóa hoàn toàn thông qua mô hình hải quan thông minh

Dành cho bạn

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Đọc thêm

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

(TBTCO) - Lũy kế 7 tháng năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt 8.823 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

(TBTCO) - Quy mô người nộp thuế ngày càng lớn, trong khi số khoản nợ và tình trạng người nộp thuế không còn hoạt động đặt ra áp lực ngày càng cao cho công tác quản lý. Thuế TP. Hồ Chí Minh đang chuyển từ phương thức quản lý nợ truyền thống sang dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và hạn chế thất thu ngân sách.
Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Chiều ngày 13/8/2026, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ấn nút quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế năm 2026, Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp để trao đổi, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các quy định mới, nhận diện được những sai sót, rủi ro pháp lý thường gặp trong quá trình hoạt động.
Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 100% hộ kinh doanh thuộc diện triển khai, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong quản lý, kê khai và nộp thuế đối với khu vực này.
Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan vừa phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp có quy mô đặc biệt lớn tại cảng Quy Nhơn, thu giữ 1.193 kg ngà voi.
Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính và bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan liên quan đến phân loại máy móc, thiết bị nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.
Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

(TBTCO) - Luỹ kế 7 tháng năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách được 55.237 tỷ đồng, đạt 93,6% so với dự toán Trung ương giao, tăng 101,5% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất đạt 15.946 tỷ đồng, vượt dự toán 115,5% và tăng 386,1% so với cùng kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn