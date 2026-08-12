Thuế - Hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:09 | 12/08/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20177/CHQ-NVTHQ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai công khai các thủ tục hành chính theo Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 7/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
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Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan đồng bộ tại các chi cục, cửa khẩu, bộ phận một cửa, cổng thông tin điện tử và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến không chỉ bảo đảm tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhanh chóng tiếp cận quy định mới, thực hiện đúng quy định, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thông quan.

Theo Cục Hải quan, việc công khai được thực hiện nhằm bảo đảm các quy định mới được phổ biến đầy đủ, thống nhất trên toàn hệ thống, tạo điều kiện để người dân và cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện đúng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2140/QĐ-BTC tại trụ sở đơn vị, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở, địa điểm làm thủ tục hải quan; đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo đúng quy định mới.

Đối với các đơn vị thuộc Cục Hải quan, Văn phòng Cục được giao niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan để phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và doanh nghiệp.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có trách nhiệm cập nhật toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính theo Quyết định số 2140/QĐ-BTC lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử.

Việc triển khai đồng bộ các hình thức công khai sẽ nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận thông tin, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Song Linh
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thủ tục hành chính công khai thủ tục hải quan cửa khẩu dịch vụ công trực tuyến quyết định 2140

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