Cục Thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp kịp thời cập nhật, nắm bắt đầy đủ và thống nhất trong quá trình áp dụng các quy định mới của pháp luật về quản lý thuế; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với Luật Quản lý thuế là hệ thống các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành, tạo thành một khung khổ pháp lý mới, đồng bộ, với nhiều thay đổi căn bản về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, quản lý rủi ro và ứng dụng dữ liệu số trong quản lý thuế.

Tinh thần xuyên suốt của các quy định mới là đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên nền tảng dữ liệu, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; đồng thời hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Ông Phạm Thanh Tâm cho rằng, khối doanh nghiệp lớn là những “đầu tàu” của nền kinh tế, đóng góp tỷ trọng lớn vào ngân sách nhà nước, có quy mô hoạt động rộng, cấu trúc tài chính phức tạp và nhiều giao dịch mang tính xuyên biên giới. Vì vậy, việc nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác các quy định mới không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà còn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro pháp lý, hoạch định dòng tiền và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp 2 nội dung chính, gồm tổng quan những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và 4 chuyên đề chuyên sâu về những điểm cần lưu ý trong khai, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế theo từng nhóm lĩnh vực: dầu khí, xăng dầu; tài chính, bảo hiểm, ngân hàng; xây dựng, bất động sản, hạ tầng, logistics, viễn thông; thương mại, dịch vụ…

Bên cạnh phần trình bày của các báo cáo viên, hội nghị cũng dành thời gian cho các phiên trao đổi, thảo luận. Đại diện các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn đã trực tiếp nêu những vướng mắc, những tình huống phát sinh trong thực tiễn cũng như các vấn đề đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Các ý kiến, câu hỏi của doanh nghiệp được đại diện cơ quan thuế trao đổi, hướng dẫn và giải đáp ngay tại hội nghị, góp phần thống nhất cách hiểu, cách thực hiện, giúp doanh nghiệp chủ động áp dụng các quy định mới ngay từ đầu.

Ông Phạm Thanh Tâm khẳng định, cơ quan thuế luôn coi những ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp là nguồn thông tin quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Thông qua hội nghị, cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục khẳng định tinh thần “đối thoại - hợp tác - phát triển”, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, nâng cao tính tuân thủ và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế./.