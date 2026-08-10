Ngày 10/8: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên nhích nhẹ so với cuối tuần trước, tiếp tục duy trì mặt bằng khá cao, phổ biến trong khoảng 96.300 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 100 đồng/kg so với tuần trước, hiện được thương lái thu mua ở mức 96.800 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cũng tăng 100 đồng/kg lên 96.300 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát tại Tây Nguyên.

Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) không biến động so với cuối tuần trước, tiếp tục giữ mức 97.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Như vậy, sau những phiên tăng giảm khá mạnh trong những ngày đầu tháng 8, thị trường cà phê nội địa khép lại tuần với mức tăng không đáng kể. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều thời điểm trước đó và đang tiến sát vùng 100.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giữa hai sàn cũng có sự phân hóa. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 gần như đi ngang khi tăng 5 USD/tấn, tương đương 0,1% so với cuối tuần trước, lên 3.787 USD/tấn. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 8 USD/tấn, tương đương 0,2%, xuống 3.767 USD/tấn.

Tại sàn New York, cà phê Arabica ghi nhận một tuần tích cực hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,4 US cent/pound, tương đương 1%, lên 335,55 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 cũng tăng 1,3 US cent/pound, tương đương 0,4%, đạt 315,9 US cent/pound.

Diễn biến trên cho thấy thị trường cà phê quốc tế vẫn đang giằng co khi những lo ngại về nguồn cung, tồn kho và thời tiết tiếp tục tác động đến giá.

Giá tiêu đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau nhiều ngày duy trì trạng thái ổn định. Mức điều chỉnh đồng loạt 2.000 đồng/kg đã kéo mặt bằng giá tại các vùng trồng trọng điểm xuống còn 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trước đó, giá hồ tiêu nội địa gần như đi ngang trong phần lớn tuần qua, phổ biến trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến cuối tuần, thị trường bất ngờ xuất hiện áp lực giảm giá tại hầu hết các địa phương.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg. Dù mất mốc 140.000 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất trong số các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu cũng giảm tương tự xuống 138.000 đồng/kg. Các địa phương Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng giảm về 136.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Như vậy, chỉ sau một phiên điều chỉnh, vùng giá 140.000 đồng/kg đã tạm thời biến mất khỏi thị trường hồ tiêu nội địa. Biên độ giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện duy trì ở mức 3.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến đi xuống trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới lại ghi nhận tín hiệu tích cực trong tuần qua.

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 62 USD/tấn so với cuối tuần trước, lên 6.822 USD/tấn.

Đáng chú ý hơn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng tới 200 USD/tấn, lên mức 5.900 USD/tấn. Dù ghi nhận mức tăng mạnh, đây vẫn là một trong những mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường quốc tế.

Giá tiêu đen Malaysia không thay đổi, tiếp tục được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định. Loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 23 USD/tấn so với tuần trước, lên 9.340 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng thêm 50 USD/tấn, đạt 8.400 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia giữ ổn định ở mức 12.200 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu đang có sự phân hóa đáng kể khi giá nguyên liệu trong nước giảm nhưng giá xuất khẩu tại một số quốc gia sản xuất lớn lại có xu hướng phục hồi./.