Ngày 10/8: Giá cao su thế giới phục hồi mạnh

Thị trường cao su thế giới tuần qua chuyển từ trạng thái phân hóa sang phục hồi.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản tăng từ 413,30 lên 429 Yên/kg, còn tháng 12 tăng từ 412,90 lên 421,90 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 tăng 0,1 Baht lên mức 88,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng tháng 9 tăng từ 16.490 lên 16.905 nhân dân tệ/tấn và tháng 1/2027 tăng từ 17.405 lên 17.845 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore cũng ghi nhận mức cải thiện đáng kể, với TSR20 tháng 9 tăng từ 213,60 lên 219,90 cent/kg. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 218,60 Cent/kg, tăng 0,37%.

Nhu cầu từ Trung Quốc và sự phục hồi của ngành ô tô vẫn là những yếu tố có thể hỗ trợ giá cao su trong năm 2026. Một báo cáo phân tích của Finansia cho rằng nhu cầu từ Trung Quốc cùng sự phục hồi của ngành ô tô là các yếu tố có khả năng thúc đẩy doanh thu và giá bán cao su.

Về phía cung, triển vọng thị trường có một yếu tố đáng chú ý: sản lượng cao su của Indonesia đang chịu sức ép dài hạn. Reuters mới đây cho biết, diện tích cao su của Indonesia đã giảm 17% trong 5 năm và sản lượng giảm từ hơn 3 triệu tấn xuống khoảng 2 triệu tấn. Việc một bộ phận nông dân chuyển sang trồng cọ dầu do lợi nhuận tốt hơn có thể làm suy giảm nguồn cung cao su của nước này trong những năm tới.

Áp lực thiếu cung chưa đồng nghĩa thị trường sẽ lập tức rơi vào trạng thái khan hàng. Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên từng dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 tăng khoảng 2,4% lên 15,337 triệu tấn. Điều đó cho thấy nguồn cung toàn cầu vẫn có khả năng tăng, dù sự phân hóa giữa các quốc gia sản xuất ngày càng rõ.

Trong ngắn hạn, nguồn cung mùa khai thác tại Thái Lan và một số nước Đông Nam Á có thể hạn chế tốc độ tăng giá; về dài hạn, việc diện tích cao su tại Indonesia suy giảm lại tạo ra lực đỡ cho giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su hôm nay tiếp tục không ghi nhận điều chỉnh đáng kể khi các doanh nghiệp duy trì mức giá hiện hành.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.