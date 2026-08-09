Thời sự

Việt Nam tổ chức Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Hà My

Hà My

[email protected]
15:25 | 09/08/2026
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao vừa phát đi Thông cáo đặc biệt về việc để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane - Chủ tịch Quốc hội Lào, theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 10 và 11/8/2026.
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Thông cáo đặc biệt có ghi rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo:
Việt Nam tổ chức Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
Đồng chí Saysomphone Phomvihane - Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: BNG

Đồng chí Saysomphone Phomvihane, sinh ngày 12/12/1956, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào đã từ trần ngày 8/8/2026, hưởng thọ 70 tuổi.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam , Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Hà My
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