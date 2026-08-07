Thời sự

Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam

22:17 | 07/08/2026
(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram khẳng định, Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá hai nước có nền tảng hữu nghị bền chặt, nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn.
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Chiều ngày 7/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026).

Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dấu mốc thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan cũng như xung lực mới cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ coi trọng vai trò của Quốc hội Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan; khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; bày tỏ mong muốn sớm được đón Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram khẳng định, Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá hai nước có nền tảng hữu nghị bền chặt, nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram cho rằng, việc hai nước nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương; nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch.

Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định, Quốc hội Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; sớm cụ thể hóa Chiến lược “Ba kết nối”; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác cụ thể nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế; thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD theo nhận thức chung của lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại nước kia.

Chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Quốc hội và các cơ quan hữu quan Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), qua đó mở rộng nền tảng hợp tác ổn định giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong và Liên hợp quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực./.

Theo BNG
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