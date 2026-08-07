Thời sự

Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Hà Phương

Hà Phương

16:59 | 07/08/2026
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 6/8/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
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Mục đích của Chương trình nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; phát huy vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước; tăng cường giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết.

Đồng thời, thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển đất nước
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Chính phủ là căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ ở trung ương, chính quyền địa phương cấp tỉnh và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước xây dựng chương trình hành động kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải được tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Đây cũng là căn cứ quan trọng để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

40 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực

Để triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2035 và năm 2045, Chính phủ xác định 40 chỉ tiêu cụ thể trong các lĩnh vực: thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị (4 chỉ tiêu); kinh tế (14 chỉ tiêu); xã hội (8 chỉ tiêu); văn hóa, con người (4 chỉ tiêu); môi trường sinh thái (5 chỉ tiêu); quốc phòng, an ninh (4 chỉ tiêu); đối ngoại và hội nhập quốc tế (1 chỉ tiêu).

Các bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể hóa các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực cụ thể và thể hiện trong chương trình hành động kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động này.

Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu về đổi mới mô hình phát triển đất nước đến năm 2030, 2035 và 2045 được nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 217/NQ-CP.

Các mục tiêu chiến lược

Đến năm 2030: Hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Tạo đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện quản trị quốc gia hiện đại; về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, hạ tầng năng lực tri thức quốc gia, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đến năm 2035: Hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi sang Mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần trên các lĩnh vực.

Đến năm 2045: Hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, hội nhập và các mô hình thành phần trên các lĩnh vực được vận hành đồng bộ, hài hoà, hiệu quả.

Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; kinh tế phát triển chủ yếu dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng; làm chủ các công nghệ chiến lược quan trọng; xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; văn hoá và con người trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm và nền tảng phát triển quốc gia; môi trường sinh thái bền vững; quốc phòng, an ninh hiện đại, tự cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia, đóng góp tích cực vào hoà bình, phát triển bền vững, văn minh chung của nhân loại.

Định hướng tầm nhìn đến năm 2130: Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn; nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á; có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hoá giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 được nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 217/NQ-CP./.

Hà Phương
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