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Chứng khoán ngày 7/8: VN-Index trở lại sắc xanh, thanh khoản cải thiện

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:31 | 07/08/2026
Sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên cuối tuần nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù đà tăng thu hẹp về cuối phiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tích cực, trong khi thanh khoản cải thiện so với phiên trước.
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Chứng khoán ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng Chứng khoán ngày 6/8: Dòng tiền phân hóa, VN-Index điều chỉnh phiên thứ hai liên tiếp

VN-Index tăng hơn 3 điểm

VN-Index thu hẹp đà tăng còn hơn 3 điểm sau nhịp rung lắc cuối phiên, với giá đóng cửa ở vùng giá cao hơn bình quân ngày, cho thấy lực cầu vẫn chiếm ưu thế. Thị trường duy trì sự phân hóa rõ rệt trong phần lớn thời gian giao dịch khi dòng tiền thăm dò thận trọng, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể khi thanh khoản bật tăng mạnh mẽ so với phiên trước. Kết phiên, VN-Index tăng 3,28 điểm (0,19%) lên mức 1.678,06 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 7/8: VN-Index trở lại sắc xanh, thanh khoản cải thiện
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/8.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 164 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 139 mã giảm giá.

VN-Index có phiên giao dịch khởi sắc khi đa phần nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Sắc xanh của thị trường được thể hiện rõ qua đà tăng của một số cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, hóa chất. Ngược lại, sắc đỏ vẫn còn ở một số nhóm ngành, trong đó, bất động sản, dịch vụ tài chính và bán lẻ là những nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 có cũng phiên phục hồi tích cực khi tăng 8,3 điểm, lên mức 1.911,09 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 18 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Cùng với đà tăng của chỉ số, thanh khoản trên sàn HoSE cũng cải thiện khoảng 20% so với phiên trước. Kết phiên, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 660 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 18.141 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,8 điểm, lên mức 293,44 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,06 điểm, về mức 126,88 điểm.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 76 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HoSE, khối ngoại bán ròng 59 tỷ đồng. Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu DMX với giá trị khoảng 682 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận. Xếp sau là VNM với 161 tỷ đồng, CTG 149 tỷ đồng, BID 42 tỷ đồng và FUEVFVND 38 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 285 tỷ đồng, theo sau là TCB 219 tỷ đồng, VPB 205 tỷ đồng, VIC 153 tỷ đồng và FPT 54 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 20 tỷ đồng.

Ngân hàng, năng lượng nâng đỡ thị trường

Sau phiên điều chỉnh trước đó khi VN-Index bước vào phiên giao dịch cuối tuần với tâm lý thận trọng. Diễn biến rung lắc, giằng co xuất hiện ngay từ đầu phiên và kéo dài trong phần lớn thời gian giao dịch. VN-Index nhận được lực nâng từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng và năng lượng. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu Vingroup khiến đà đi lên của chỉ số bị thu hẹp, trong khi sự phân hóa tiếp tục thể hiện khá rõ trên bảng điện.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là một trong những điểm tựa quan trọng của thị trường khi chỉ số ngành tăng 1,37%. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh như VCB, BID, CTG, TCB, MBB, LPB, STB và ACB. Trong khi đó, VPB, SHB, SSB, NAB và EIB điều chỉnh.

Nhóm năng lượng có diễn biến nổi bật hơn khi tăng 4,15%, với sắc xanh lan tỏa tại BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVP, PVC... Qua đó, nhóm này đóng góp đáng kể vào việc duy trì sắc xanh của thị trường trong bối cảnh các nhóm cổ phiếu lớn diễn biến phân hóa.

Cổ phiếu chứng khoán cũng duy trì trạng thái tích cực nhưng mức tăng khá khiêm tốn. SSI, MBS, DSE, BSI, DSC, BVS và APG tăng giá, trong khi VIX, HCM, VND, SHS, ORS và CTS giảm điểm. Nhóm công nghệ thông tin gần như đi ngang, với FPT và ITD tăng giá, trong khi CMG, ELC và HPT đóng cửa trong sắc đỏ.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index có hai tuần phục hồi liên tiếp cho thấy trạng thái thị trường đã được cải thiện. Ảnh Đức Thanh

Trái ngược với ngân hàng và năng lượng, bất động sản là nhóm gây áp lực đáng kể lên chỉ số khi giảm 2,16%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc Vingroup như VIC, VHM và VRE cùng điều chỉnh, bên cạnh VPI, DXG, TAL và TCH. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn hiện diện ở một số mã như BCM, NVL, KBC, KDH, PDR và NLG, cho thấy sự phân hóa rõ nét trong nội bộ nhóm.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 1,86%, đánh dấu tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp sau 4 tuần điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, biên độ tăng đã thu hẹp so với tuần trước, trong khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 9,3% so với bình quân 20 tuần.

Việc VN-Index có hai tuần phục hồi liên tiếp cho thấy trạng thái thị trường đã được cải thiện, song thanh khoản vẫn ở mức thấp và vùng 1.790 điểm tiếp tục tạo lực cản đối với chỉ số. Trong bối cảnh đó, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc, giằng co và tái tích lũy để thiết lập mặt bằng cân bằng cung - cầu mới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn./.

Mai Tấn
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thị trường chứng khoán chỉ số VN Index nhóm cổ phiếu ngân hàng nhóm cổ phiếu năng lượng khối lượng giao dịch cổ phiếu vốn hóa lớn

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