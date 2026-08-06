Khối ngoại vẫn giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup

Sau nhịp hồi phục từ vùng đáy 1.650 điểm lên sát vùng kháng cự 1.800 điểm, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index kết phiên giảm 11,68 điểm (-0,68%) xuống 1.764,78 điểm. Đây là phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp khi lực chốt lời gia tăng sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

Cùng với diễn biến của thị trường, khối ngoại cũng chấm dứt chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp để quay trở lại trạng thái bán ròng. Tuy nhiên, giá trị bán ròng trên 3 sàn chỉ chưa đến 216 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại vẫn duy trì giải ngân tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên sàn HOSE, VIC tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 228,97 tỷ đồng, nối dài chuỗi được khối ngoại giải ngân trong những phiên gần đây. Xếp sau là CTG với 54,24 tỷ đồng, HPG (43,67 tỷ đồng), VCB (40,16 tỷ đồng) và GMD (34,45 tỷ đồng). Ngoài ra, SSI, FPT, VCI, LPB và MBB cũng ghi nhận mua ròng, nhưng giá trị đều dưới 30 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu tại VHM với 237,88 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp đến là VPB (120,65 tỷ đồng), PNJ (53,57 tỷ đồng), ACB (40,58 tỷ đồng) và POW (29,72 tỷ đồng). Các mã TCB, DCM, VNM, NLG và DMX cũng ghi nhận bán ròng, nhưng giá trị không quá lớn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 6/8. Nguồn: Dstock

Đáng chú ý, dù khối ngoại quay lại bán ròng, VIC vẫn tiếp tục là điểm đến của dòng vốn ngoại, trong khi VHM chịu áp lực bán mạnh nhất phiên. Điều này cho thấy, dòng tiền ngoại vẫn có sự phân hóa trong cùng nhóm bất động sản vốn hóa lớn, thay vì rút vốn đồng loạt khỏi toàn bộ nhóm dẫn dắt.

Sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, động thái bán ròng trở lại của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, việc dòng vốn ngoại vẫn duy trì giải ngân tại một số cổ phiếu trụ như VIC, CTG, HPG và VCB phần nào cho thấy xu hướng lựa chọn cổ phiếu vẫn được ưu tiên hơn là bán ra trên diện rộng./.