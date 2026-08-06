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Doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận của Yeah1 "bốc hơi" hơn một nửa trong quý II/2026

Thu Hương

Thu Hương

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14:39 | 06/08/2026
(TBTCO) - Quý II/2026, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần giảm 32,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 56,7%, còn 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
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Hụt thu, giảm lãi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG), doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II đạt 311,2 tỷ đồng, giảm 32,3% so với quý II/2025. Giá vốn hàng bán giảm 27%, xuống còn 297,9 tỷ đồng, nhưng mức giảm thấp hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm tới 74%, chỉ còn 13,2 tỷ đồng, so với 50,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận của Yeah1
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2026 của Yeah1. Nguồn: BCTC.

Ở chiều tích cực, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3,7 lần, đạt 42,5 tỷ đồng, so với 11,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp sự sụt giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chi phí tài chính ghi nhận 8,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản dương 5,1 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay tăng mạnh lên 10,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 27,3% xuống 7,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,1%, còn 18,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế quý II của Yeah1 đạt 20,5 tỷ đồng, giảm 45,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 56,7%; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 14,3 tỷ đồng, giảm 51,7% so với mức 29,6 tỷ đồng của quý II/2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, đại diện Yeah1 cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II giảm chủ yếu do Tập đoàn đang trong giai đoạn đầu tư và triển khai ban đầu cho một số chương trình truyền hình, đồng thời phát triển các tài sản sở hữu trí tuệ (IP) trong lĩnh vực giải trí. Trong khi đó, nguồn doanh thu từ các chương trình concert chưa đóng góp đáng kể trong kỳ, khiến doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 519,4 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 75,6 tỷ đồng, giảm 19,7%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 51 tỷ đồng, song chi phí tài chính tăng 23,2% lên 19,1 tỷ đồng, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 55,6 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận trước thuế giảm 41,7%, còn 35,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 30,3 tỷ đồng, giảm 48,9%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 24,9 tỷ đồng, giảm 55,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 121 đồng, giảm so với mức 292 đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm chủ yếu do nguyên nhân tương tự quý II.

Tài sản tăng nhờ đầu tư tài chính

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Yeah1 đạt 2.934,6 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 20,1%, xuống còn 1.495,1 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 40,6%, còn 625,6 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền giảm 46,6%, xuống 153,9 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 44,9%, lên 602,8 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng 55,5%, đạt 1.439,5 tỷ đồng, chủ yếu do đầu tư tài chính dài hạn tăng gấp 4,5 lần, từ 144,8 tỷ đồng lên 647,2 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn phát sinh trong kỳ với giá trị 559,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Yeah1 tại cuối quý II đạt 769,5 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 16,7%, lên 736,1 tỷ đồng; riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 65,3%, đạt 503,1 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 25,7%, còn 33,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm; vốn góp của chủ sở hữu ở mức 2.052,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 39,3 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Yeah1 đạt dương 374,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 101,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 695,7 tỷ đồng, do doanh nghiệp tăng chi cho các khoản tiền gửi và đầu tư góp vốn. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt dương 187 tỷ đồng nhờ tăng thu từ các khoản vay. Kết thúc kỳ kế toán 6 tháng đầu năm, tiền và các khoản tương đương tiền của Yeah1 còn 153,9 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên sáng ngày 6/8, cổ phiếu YEG dừng ở mức 7.630 đồng/cổ phiếu. Trước đó, mã này từng đạt vùng giá khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2024 và có thời điểm giao dịch ở mức 14.900 đồng/cổ phiếu trong vòng một năm trở lại đây. So với mức đỉnh trong một năm, thị giá YEG hiện giảm 48,8%; còn so với vùng đỉnh cuối năm 2024, mức giảm lên tới 61,9%. Với hơn 205 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Yeah1 hiện đạt khoảng 1.565 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Yeah1 đã thông qua nghị quyết giải thể công ty con là Công ty cổ phần Siêu Sao Yeah1, dự kiến thực hiện trong tháng 8/2026. Phía Yeah1 cho biết, việc giải thể nhằm tái cơ cấu nhóm công ty con, tối ưu hoạt động vận hành và tập trung nguồn lực cho các mục tiêu kinh doanh trọng tâm.
Thu Hương
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yeah1 yeg công ty cổ phần tập đoàn yeah1 báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý ii lợi nhuận doanh thu

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