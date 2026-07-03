YeaH1 triển khai chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (mã Ck: YEG) vừa công bố Nghị quyết số 233/2026/NQ/HĐQT/YEG ngày 2/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo phương án được thông qua, YeaH1 dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá và theo giá bán đều là 250 tỷ đồng. Đợt phát hành được thực hiện theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Phương án sử dụng vốn của YeaH1 thu được từ đợt chào bán.

Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trường hợp còn cổ phiếu chưa được phân phối do nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiếp tục phân phối số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc kết thúc đợt chào bán nếu không tìm được nhà đầu tư phù hợp hoặc không bảo đảm tiến độ phát hành và kế hoạch sử dụng vốn.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ các trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án, trọng tài hoặc theo quy định về thừa kế.

Theo YeaH1, mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới, doanh nghiệp định hướng tập trung phát triển mảng quản lý Người sáng tạo nội dung, đẩy mạnh thương mại điện tử trên các nền tảng công nghệ, đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình, đồng thời đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực sản xuất các chương trình quy mô lớn và phát triển các hoạt động kinh doanh mới phù hợp với xu hướng của thị trường.

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ đư ợc sử dụng để góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết, qua đó bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả và hướng tới lợi ích của cổ đông.