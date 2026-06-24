Theo Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK ngày 24/6/2026, nội dung điều chỉnh liên quan đến vốn điều lệ của ABS sau khi công ty hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư. Trước đó, ABS đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, thu về 2.000 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng thêm 2.000 tỷ đồng, lên mức 3.011,5 tỷ đồng.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh như: tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu); đầu tư giấy tờ có giá, cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là mảng cho vay ký quỹ và đầu tư. Với quy mô vốn điều lệ mới, ABS có thêm dư địa để mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, ABS ghi nhận tổng tài sản đạt 4.716 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 219,5 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2024.

Bên cạnh đợt phát hành riêng lẻ đã hoàn tất, ABS dự kiến tiếp tục triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô 5 triệu cổ phiếu trong năm 2026 theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua./.