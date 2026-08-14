Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại tiếp tục lại có thêm một phiên bán ròng. Trên sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 2.069 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 2.943 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 874 tỷ đồng. Tính chung trên cả ba sàn, giá trị bán ròng khoảng 856 tỷ đồng trong phiên cuối tuần. Trong đó, dòng vốn ngoại rút ra tập trung mạnh tại hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM. Ở chiều ngược lại, lực mua khá phân tán và không có mã nào được mua ròng quá 100 tỷ đồng.

Sau nhịp phục hồi từ vùng 1.650 điểm lên quanh 1.800 điểm, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong tuần này, đặc biệt ở những phiên cuối tuần. Diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc Vingroup tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số chung.

Trong bối cảnh đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng nghiêng mạnh về chiều bán. Tính chung trên ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 856 tỷ đồng trong phiên, với phần lớn giá trị tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm là VIC với giá trị bán ròng 480,3 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Cổ phiếu này đồng thời giảm 3,61% xuống 200.400 đồng/cổ phiếu và là mã gây sức ép lớn nhất lên VN-Index, lấy đi khoảng 12,7 điểm của chỉ số.

VHM cũng chịu áp lực kép khi vừa giảm mạnh về giá, vừa bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Cổ phiếu đóng cửa giảm 5,01% xuống 68.200 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trị bán ròng đạt 184,6 tỷ đồng, đứng thứ hai sau VIC.

Như vậy, riêng VIC và VHM đã bị khối ngoại bán ròng gần 665 tỷ đồng, tương đương phần lớn quy mô bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường trong phiên.

Giao dịch tại hai cổ phiếu này càng đáng chú ý trong bối cảnh nhóm Vingroup đang chiếm tỷ trọng lớn trong vốn hóa thị trường. Theo số liệu ước tính, tổng vốn hóa thị trường hiện khoảng 401 tỷ USD, trong đó nhóm Vingroup đạt khoảng 92 tỷ USD, tương đương 23%.

Do đó, biến động mạnh của các cổ phiếu trong nhóm không chỉ tác động tới dòng vốn ngoại mà còn ảnh hưởng đáng kể tới diễn biến VN-Index. Sự chênh lệch lớn giữa lực mua và bán tại nhóm vốn hóa lớn khiến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên thị trường trong phiên 14/8.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 14/8 - Nguồn: Dstock

Ngoài hai cổ phiếu trên, SHB bị bán ròng 99,8 tỷ đồng; MSN gần 76,8 tỷ đồng và VCB hơn 53,3 tỷ đồng. VPB, KDC, ACB, STB và VPI cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất nhưng giá trị đều dưới 50 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lực mua của nhà đầu tư nước ngoài khá phân tán. TCB dẫn đầu danh sách mua ròng với 90,5 tỷ đồng, đồng thời cổ phiếu tăng 0,95% lên 32.000 đồng/cổ phiếu.

GEX đứng thứ hai với giá trị mua ròng 62,2 tỷ đồng. PNJ tiếp tục nhận được dòng tiền ngoại với 43,9 tỷ đồng, trong khi LPB được mua ròng 36,9 tỷ đồng và VNM 35,6 tỷ đồng. PVT, VSC, VIX, GEL và VCI cũng xuất hiện trong nhóm mua ròng nhưng quy mô chỉ khoảng 18-30 tỷ đồng.