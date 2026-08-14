Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán cơ sở khép lại tuần giao dịch giữa tháng 8/2026 với phiên giảm sâu thứ hai liên tiếp, kéo VN30-Index xuống dưới mốc 1.900 điểm. Áp lực bán tiếp tục chi phối nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần. VN30-Index mở cửa trong sắc đỏ. Dù xuất hiện một số nhịp hồi phục ngắn trong phiên sáng, đà giảm dần mở rộng và trở nên mạnh hơn trong phiên chiều, đặc biệt sau 14 giờ.

Kết phiên, VN30 giảm 32,42 điểm (-1,7%) xuống 1.876,81 điểm, qua đó tuột khỏi ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Đây cũng là phiên giảm sâu thứ hai liên tiếp sau khi chỉ số mất 1,41% trong phiên liền trước. Tính chung cả tuần, VN30 giảm 1,79%.

Riêng phiên hôm nay, 28/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ một mã tăng và một mã đứng giá. VIC gây sức ép lớn nhất khi lấy đi gần 10 điểm của VN30. BSR và VPL cũng lần lượt kéo chỉ số rơi sâu. Ở chiều ngược lại, TCB là điểm sáng hiếm hoi của phiên.

Trong khi đó, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tín hiệu bớt bi quan hơn khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm ít hơn chỉ số cơ sở, đưa chênh lệch trở lại trạng thái dương. Thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên thị trường biến động lớn.

Chênh lệch tại các hợp đồng tương lai đồng loạt trở lại trạng thái dương trong phiên 14/8. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Các hợp đồng tương lai VN30 có diễn biến bớt tiêu cực hơn. Đáng chú ý, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên ở 1.878,8 điểm, giảm 1,17% so với phiên trước, thấp hơn đáng kể mức giảm 1,7% của VN30.

Nhờ đó, chênh lệch giữa 41I1G8000 và VN30 chuyển từ -8,13 điểm trong phiên trước sang +1,99 điểm. Sự đảo chiều này diễn ra ngay trong phiên VN30-Index mất mốc 1.900 điểm. Thị trường phái sinh phần nào đã bớt bi quan hơn so với phiên hôm qua.

Hoạt động giao dịch đồng thời sôi động đáng kể khi nhà đầu tư gia tăng các vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trước biến động mạnh của thị trường cơ sở. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 25,7% so với phiên trước. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận gần 277.000 hợp đồng được sang tay.

Theo các chuyên gia của SHS, các nhà giao dịch tăng vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trong phiên, nghiêng về khả năng VN30-Index có thể phục hồi sau nhịp giảm mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ số cơ sở đang suy yếu, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên.

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng, xu hướng ngắn hạn của 41I1G8000 đang trong trạng thái tích lũy, với vùng kháng cự tâm lý quanh 1.900 điểm. Diễn biến của VN30-Index quanh vùng này cùng trạng thái chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở sẽ tiếp tục là tín hiệu đáng chú ý trong những phiên đầu tuần tới./.