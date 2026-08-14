Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

18:35 | 14/08/2026
(TBTCO) - Chênh lệch dương trở lại, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tín hiệu bớt bi quan hơn khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên thị trường biến động lớn.
aa

Thị trường chứng khoán cơ sở khép lại tuần giao dịch giữa tháng 8/2026 với phiên giảm sâu thứ hai liên tiếp, kéo VN30-Index xuống dưới mốc 1.900 điểm. Áp lực bán tiếp tục chi phối nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần. VN30-Index mở cửa trong sắc đỏ. Dù xuất hiện một số nhịp hồi phục ngắn trong phiên sáng, đà giảm dần mở rộng và trở nên mạnh hơn trong phiên chiều, đặc biệt sau 14 giờ.

Kết phiên, VN30 giảm 32,42 điểm (-1,7%) xuống 1.876,81 điểm, qua đó tuột khỏi ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Đây cũng là phiên giảm sâu thứ hai liên tiếp sau khi chỉ số mất 1,41% trong phiên liền trước. Tính chung cả tuần, VN30 giảm 1,79%.

Riêng phiên hôm nay, 28/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ một mã tăng và một mã đứng giá. VIC gây sức ép lớn nhất khi lấy đi gần 10 điểm của VN30. BSR và VPL cũng lần lượt kéo chỉ số rơi sâu. Ở chiều ngược lại, TCB là điểm sáng hiếm hoi của phiên.

Trong khi đó, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tín hiệu bớt bi quan hơn khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm ít hơn chỉ số cơ sở, đưa chênh lệch trở lại trạng thái dương. Thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên thị trường biến động lớn.

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm
Chênh lệch tại các hợp đồng tương lai đồng loạt trở lại trạng thái dương trong phiên 14/8. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Các hợp đồng tương lai VN30 có diễn biến bớt tiêu cực hơn. Đáng chú ý, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên ở 1.878,8 điểm, giảm 1,17% so với phiên trước, thấp hơn đáng kể mức giảm 1,7% của VN30.

Nhờ đó, chênh lệch giữa 41I1G8000 và VN30 chuyển từ -8,13 điểm trong phiên trước sang +1,99 điểm. Sự đảo chiều này diễn ra ngay trong phiên VN30-Index mất mốc 1.900 điểm. Thị trường phái sinh phần nào đã bớt bi quan hơn so với phiên hôm qua.

Hoạt động giao dịch đồng thời sôi động đáng kể khi nhà đầu tư gia tăng các vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trước biến động mạnh của thị trường cơ sở. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 25,7% so với phiên trước. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận gần 277.000 hợp đồng được sang tay.

Theo các chuyên gia của SHS, các nhà giao dịch tăng vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trong phiên, nghiêng về khả năng VN30-Index có thể phục hồi sau nhịp giảm mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ số cơ sở đang suy yếu, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên.

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng, xu hướng ngắn hạn của 41I1G8000 đang trong trạng thái tích lũy, với vùng kháng cự tâm lý quanh 1.900 điểm. Diễn biến của VN30-Index quanh vùng này cùng trạng thái chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở sẽ tiếp tục là tín hiệu đáng chú ý trong những phiên đầu tuần tới./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh vn-index vn30 vic vingroup

Bài liên quan

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

Dành cho bạn

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Đọc thêm

8 công ty chứng khoán làm thành viên lưu ký các-bon, thép - xi măng - nhiệt điện dẫn đầu đăng ký

8 công ty chứng khoán làm thành viên lưu ký các-bon, thép - xi măng - nhiệt điện dẫn đầu đăng ký

(TBTCO) - Hệ thống lưu ký và thanh toán tín chỉ các-bon đã ghi nhận những kết quả bước đầu với 8 công ty chứng khoán thành viên và hơn 4.500 tấn các-bon được lưu ký, trong khi 92 tổ chức đã đăng ký tham gia thị trường, tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực thép, xi măng và nhiệt điện, theo thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn Carbon Việt Nam 2026 tổ chức ngày 14/8, tại TP. Hồ Chí Minh.
ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu quý III, MSCI bổ sung ACB, SSB và MSB vào MSCI Frontier Markets Index, trong khi CEO, DGW và HDG bị loại khỏi danh mục.
VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - VietBank dự kiến chào bán gần 296,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 25%, dự kiến huy động hơn 2.961 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng 14%, lên gần 120.000 tỷ đồng cuối quý II/2026.
Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động đạt 18.603,8 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, Kho bạc Nhà nước đã huy động 201.165 tỷ đồng, hoàn thành hơn 40% kế hoạch phát hành năm 2026.
Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đưa kiến thức thị trường đến gần hơn với giảng đường, đồng thời tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Thị trường chứng khoán đảo chiều trong phiên giao dịch ngày 13/8 khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên và lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index lùi xa vùng 1.800 điểm.
SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

(TBTCO) - SCIC đưa 66 doanh nghiệp vào kế hoạch thoái toàn bộ vốn giai đoạn 2026 - 2030, với danh mục trải rộng từ sản xuất, thép, dệt may đến năng lượng, xây dựng.
DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

(TBTCO) - Trong chuỗi Roadshow công bố kế hoạch IPO, DatVietVAC đặt mục tiêu trở thành "kỳ lân" văn hóa, dựa trên hệ sinh thái truyền thông, giải trí và mô hình khai thác thương mại 360 độ. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau một tuần, lượng cam kết mua đã đạt 65%, trong khi nhiều nghệ sĩ cũng là cổ đông.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -6.72
14/08 | -6.72 (7,792.27 -6.72 (-0.09%))
DJI -92.85
14/08 | -92.85 (53,747.14 -92.85 (-0.17%))
IXIC -61.89
14/08 | -61.89 (26,741.13 -61.89 (-0.23%))
NYA +11.98
14/08 | +11.98 (24,821.62 +11.98 (+0.05%))
XAX +153.23
14/08 | +153.23 (9,025.79 +153.23 (+1.73%))
BUK100P +0.02
14/08 | +0.02 (1,068.56 +0.02 (+0.00%))
RUT +12.30
14/08 | +12.30 (3,065.15 +12.30 (+0.40%))
VIX -0.08
14/08 | -0.08 (14.55 -0.08 (-0.55%))
FTSE -16.49
14/08 | -16.49 (10,756.18 -16.49 (-0.15%))
GDAXI +129.61
14/08 | +129.61 (26,429.35 +129.61 (+0.49%))
FCHI -4.31
14/08 | -4.31 (8,646.25 -4.31 (-0.05%))
STOXX50E -3.18
14/08 | -3.18 (6,542.29 -3.18 (-0.05%))
N100 -2.80
14/08 | -2.80 (1,972.14 -2.80 (-0.14%))
BFX -51.52
14/08 | -51.52 (5,657.20 -51.52 (-0.90%))
MOEX.ME -0.11
14/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -279.66
14/08 | -279.66 (25,116.85 -279.66 (-1.10%))
STI +23.54
14/08 | +23.54 (5,743.59 +23.54 (+0.41%))
AXJO -73.30
14/08 | -73.30 (9,115.20 -73.30 (-0.80%))
AORD -68.20
14/08 | -68.20 (9,313.20 -68.20 (-0.73%))
BSESN -70.71
14/08 | -70.71 (78,009.25 -70.71 (-0.09%))
JKSE +100.12
14/08 | +100.12 (6,401.89 +100.12 (+1.59%))
KLSE -7.32
14/08 | -7.32 (1,727.39 -7.32 (-0.42%))
NZ50 +29.08
14/08 | +29.08 (13,854.38 +29.08 (+0.21%))
KS11 +164.60
14/08 | +164.60 (6,977.94 +164.60 (+2.42%))
TWII -210.47
14/08 | -210.47 (45,811.01 -210.47 (-0.46%))
GSPTSE -97.35
14/08 | -97.35 (36,661.94 -97.35 (-0.26%))
BVSP -1,546.22
14/08 | -1,546.22 (165,554.73 -1,546.22 (-0.93%))
MXX -59.72
14/08 | -59.72 (64,766.67 -59.72 (-0.09%))
IPSA -59.68
14/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -17,263.50
14/08 | -17,263.50 (2,983,318.75 -17,263.50 (-0.58%))
TA125.TA -12.67
14/08 | -12.67 (4,074.63 -12.67 (-0.31%))
CASE30 +211.80
14/08 | +211.80 (55,251.60 +211.80 (+0.38%))
JN0U.JO -5.53
14/08 | -5.53 (7,060.93 -5.53 (-0.08%))
DX-Y.NYB -0.44
14/08 | -0.44 (99.53 -0.44 (-0.44%))
125904-USD-STRD +4.11
14/08 | +4.11 (2,901.36 +4.11 (+0.14%))
XDB +0.63
14/08 | +0.63 (135.48 +0.63 (+0.47%))
XDE +0.50
14/08 | +0.50 (115.79 +0.50 (+0.43%))
000001.SS +0.21
14/08 | +0.21 (3,927.18 +0.21 (+0.01%))
N225 +405.20
14/08 | +405.20 (68,713.80 +405.20 (+0.59%))
XDN +0.19
14/08 | +0.19 (62.89 +0.19 (+0.30%))
XDA +0.33
14/08 | +0.33 (70.89 +0.33 (+0.46%))